"Укрзалізниця" підвищить зарплати понад 150 тисячам працівників: звідки візьмуть гроші
"Укрзалізниця" з 1 вересня підвищить зарплати більш ніж 150 тисячам працівників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост міністра з відновлення, інфраструктури та транспорту України Миколи Калашника.
Кого торкнеться підвищення
Зарплати в "Укрзалізниці" зростуть на 10-15%. Найбільшу прибавку отримають працівники дефіцитних професій.
Загалом зміни торкнуться понад 150 000 людей.
Кому спрямують гроші в першу чергу
"Ресурс спрямовуємо насамперед людям, які щодня ремонтують локомотиви та вагони, відновлюють пошкоджену інфраструктуру і забезпечують рух поїздів", - зазначив Микола Калашник.
Звідки візьмуть кошти на підвищення
"Одним із перших рішень нашої команди в міністерстві стала підтримка індексації вантажних тарифів "Укрзалізниці". Розуміємо, що для бізнесу це непросте рішення. Але залізниці потрібен ресурс на перевезення, ремонт і відновлення після російських атак. І не менш важливо - на людей", - додав Калашник.
Наступний етап індексації вантажних тарифів запланований з 1 січня 2027 року. За словами міністра, це дасть змогу продовжити поетапний перегляд зарплат і наступного року.
Нагадаємо, з початку серпня в Україні набрали чинності нові тарифи та правила для різних сфер життя - зокрема подорожчали окремі комунальні послуги, а частина ФОПів перейшла на нову форму звітності.
Серед змін також з'явився новий міжнародний нічний поїзд, для якого "Укрзалізниця" узгодила зручні пересадки пасажирам з України до Німеччини.
Тим часом дослідження ринку праці показало, що дедалі більше роботодавців стикаються з дефіцитом кадрів і намагаються втримати людей додатковими бонусами.
Втім, для більшості кандидатів вирішальним фактором залишається саме розмір зарплати, а не пільги від компанії.