"Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тысячам работников: откуда возьмут деньги
"Укрзализныця" с 1 сентября повысит зарплаты более 150 тысячам работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.
Кого коснется повышения
Зарплаты у "Укрзализныци" вырастут на 10-15%. Наибольшую прибавку получат работники дефицитных профессий.
В общей сложности изменения коснутся более 150 000 человек.
Кому направят деньги в первую очередь
"Ресурс направляем, прежде всего, людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов", - отметил Николай Калашник.
Откуда возьмут средства на повышение
"Одним из первых решений нашей команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци". Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужен ресурс на перевозку, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей", - добавил Калашник.
Следующий этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат и в следующем году.
Напомним, с начала августа в Украине вступили в силу новые тарифы и правила для разных сфер жизни - в частности, подорожали отдельные коммунальные услуги, а часть ФЛП перешла на новую форму отчетности.
Среди перемен также появился новый международный ночной поезд, для которого "Укрзализныця" согласовала удобные пересадки пассажирам из Украины в Германию.
Между тем исследование рынка труда показало, что все большее число работодателей сталкиваются с дефицитом кадров и пытаются удержать людей дополнительными бонусами.
Впрочем, для большинства кандидатов решающим фактором остается размер зарплаты, а не льготы от компании.