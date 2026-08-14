ua en ru
Пт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Деньги

"Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тысячам работников: откуда возьмут деньги

14:23 14.08.2026 Пт
2 мин
Больше получат те, кто ежедневно ремонтирует технику и восстанавливает колеи под обстрелами
aimg Елена Чупровская
"Укрзализныця" повысит зарплаты более 150 тысячам работников: откуда возьмут деньги Фото: железнодорожники будут получать большую зарплату (Getty Images)
Разбираемся в субсидиях и пенсиях за тебя! Подпишись на РБК-Украина в Google

"Укрзализныця" с 1 сентября повысит зарплаты более 150 тысячам работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост министра по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николая Калашника.

Кого коснется повышения

Зарплаты у "Укрзализныци" вырастут на 10-15%. Наибольшую прибавку получат работники дефицитных профессий.

В общей сложности изменения коснутся более 150 000 человек.

Кому направят деньги в первую очередь

"Ресурс направляем, прежде всего, людям, которые ежедневно ремонтируют локомотивы и вагоны, восстанавливают поврежденную инфраструктуру и обеспечивают движение поездов", - отметил Николай Калашник.

Откуда возьмут средства на повышение

"Одним из первых решений нашей команды в министерстве стала поддержка индексации грузовых тарифов "Укрзализныци". Понимаем, что для бизнеса это непростое решение. Но железной дороге нужен ресурс на перевозку, ремонт и восстановление после российских атак. И не менее важно – на людей", - добавил Калашник.

Следующий этап индексации грузовых тарифов намечен с 1 января 2027 года. По словам министра, это позволит продолжить поэтапный пересмотр зарплат и в следующем году.

Напомним, с начала августа в Украине вступили в силу новые тарифы и правила для разных сфер жизни - в частности, подорожали отдельные коммунальные услуги, а часть ФЛП перешла на новую форму отчетности.

Среди перемен также появился новый международный ночной поезд, для которого "Укрзализныця" согласовала удобные пересадки пассажирам из Украины в Германию.

Между тем исследование рынка труда показало, что все большее число работодателей сталкиваются с дефицитом кадров и пытаются удержать людей дополнительными бонусами.

Впрочем, для большинства кандидатов решающим фактором остается размер зарплаты, а не льготы от компании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця
Новости
"Аргументы сумасшедшего": в Польше раскритиковали заявление экс-министра о ракетах для Украины
"Аргументы сумасшедшего": в Польше раскритиковали заявление экс-министра о ракетах для Украины
Аналитика
Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G
Константин Широкункорреспондент РБК-Украина Когда дальнобойные дроны смогут отказаться от бензина: интервью с CEO Motor-G