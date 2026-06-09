"Укрзалізниця" оновлює графік руху поїздів і додає нові рейси: коли з'являться квитки

В Україні стартував сезон літніх відпусток, а попит на залізничні квитки різко зріс. На тлі скарг пасажирів на відсутність місць у потягах "Укрзалізниця" повідомила, що готує додаткові рейси в межах нового літнього графіка руху.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення у Threads .

На проблему з купівлею квитків звернула увагу одна з пасажирок. За її словами, придбати місця не вдалося навіть одразу після відкриття продажу.

"Як ви взагалі купуєте квитки на потяг, як встигаєте? 8:45 сьогодні відкритий продаж і вже все продано", - написала вона у зверненні до перевізника.

У відповідь в "Укрзалізниці" пояснили, що на частині напрямків продаж квитків тимчасово обмежений через підготовку до запуску нового літнього графіка руху, який почне діяти з 28 червня.

"Відкриємо протягом короткого часу, маємо ще коригування, бо додаватимемо додаткові поїзди на літній графік з 28 червня, і дещо закритий продаж на низку напрямків", - повідомили в компанії.



В УЗ анонсували оновлений графік руху поїздів на літо (скриншот із соцмережі Threads)

Як встигнути купити квитки на поїзд

Нагадаємо, продаж квитків на поїзди далекого сполучення в Україні відкривається за 20 діб до відправлення. На популярних напрямках місця часто розкуповують у перші дні, однак квитки можуть з'являтися повторно через повернення або вивільнення броні.