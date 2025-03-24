"Укрзалізниця" обмежила продаж квитків у касах на всі поїзди: що відомо

За повідомленням "Укрзалізниці", ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність. Тому пасажири мають змогу придбати квитки на всі поїзди у касах вокзалів.

Однак продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби: 24 і 25 березня.

В "Укрзалізниці" пояснили, що це обмеження дозволяє правильно керувати чергою. Також у такий спосіб вдається забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.

У компанії додали, що наразі очікування в черзі до кас мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших вокзалах країни.

Повернення квитків

Також "Укрзалізниця" нагадала, як повернути квитки на поїзд в поточну добу. Необхідно за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Спеціалісти компанії оброблять заявку на повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.

"Просимо вибачення в усіх, чиї плани були змінені через ворожу атаку: робимо все, щоб мінімізувати її вплив", - додали в "Укрзалізниці".

Збій в "Укрзалізниці"

Нагадаємо, що 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.

Пізніше у компанії заявили, що онлайн-системи "Укрзалізниці" (УЗ) зазнали масштабної кібератаки. Однак запевнили, що збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.

Онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" недоступний також 24 березня. Пасажирам рекомендували купувати квитки у касах, які працюють у посиленому режимі.