"Укрзалізниця" обмежила продаж квитків у касах на всі поїзди: що відомо

"Укрзалізниця" продовжує відновлення своїх систем після масованої кібератаки. Продаж квитків на всі поїзди поки здійснюється лише через каси, але введені обмеження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".
За повідомленням "Укрзалізниці", ключова система продажу квитків, на якій працюють всі каси, витримала атаку та зберегла працездатність. Тому пасажири мають змогу придбати квитки на всі поїзди у касах вокзалів.
Однак продаж квитків на всі поїзди в касах здійснюється виключно на найближчі 2 доби: 24 і 25 березня.
В "Укрзалізниці" пояснили, що це обмеження дозволяє правильно керувати чергою. Також у такий спосіб вдається забезпечувати пріоритетне оформлення квитків для військовослужбовців та інших категорій пасажирів із невідкладною подорожжю.
У компанії додали, що наразі очікування в черзі до кас мінімізовано до 10-15 хвилин на найбільших вокзалах країни.
Також "Укрзалізниця" нагадала, як повернути квитки на поїзд в поточну добу. Необхідно за годину до відправлення рейсу надіслати на електронну пошту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копію або чітке фото квитка та контактний номер телефону. Спеціалісти компанії оброблять заявку на повернення протягом 3 діб з моменту відновлення роботи систем.
"Просимо вибачення в усіх, чиї плани були змінені через ворожу атаку: робимо все, щоб мінімізувати її вплив", - додали в "Укрзалізниці".
Нагадаємо, що 23 березня "Укрзалізниця" зазнала технічного збою, через який були недоступні онлайн-продаж квитків, сервіси замовлення послуг та довідкова інформація.
Пізніше у компанії заявили, що онлайн-системи "Укрзалізниці" (УЗ) зазнали масштабної кібератаки. Однак запевнили, що збій не вплинув на рух поїздів - вони курсують за графіком.
Онлайн-продаж квитків "Укрзалізниці" недоступний також 24 березня. Пасажирам рекомендували купувати квитки у касах, які працюють у посиленому режимі.
Також 24-25 березня у касах активували продаж міжнародних квитків. Якщо квиток придбати не вдалося, проїзд можна оформити безпосередньо у поїзді.
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