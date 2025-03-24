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"Укрзализныця" ограничила продажу билетов в кассах на все поезда: что известно

Фото: из-за сбоя билеты на все поезда продают только в кассах (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

"Укрзализныця" продолжает восстановление своих систем после массированной кибератаки. Продажа билетов на все поезда пока осуществляется только через кассы, но введены ограничения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

По сообщению "Укрзализныци", ключевая система продажи билетов, на которой работают все кассы, выдержала атаку и сохранила работоспособность. Поэтому пассажиры могут приобрести билеты на все поезда в кассах вокзалов.

Однако продажа билетов на все поезда в кассах осуществляется исключительно на ближайшие 2 суток: 24 и 25 марта.

В "Укрзализныце" объяснили, что это ограничение позволяет правильно управлять очередью. Также таким образом удается обеспечивать приоритетное оформление билетов для военнослужащих и других категорий пассажиров с неотложной путешествием.

В компании добавили, что сейчас ожидание в очереди в кассы минимизировано до 10-15 минут на крупнейших вокзалах страны.

Возврат билетов

Также "Укрзализныця" напомнила, как вернуть билеты на поезд в текущие сутки. Необходимо за час до отправления рейса прислать на электронную почту services.uz.gov.ua@gmail.com скан-копию или четкое фото билета и контактный номер телефона. Специалисты компании обработают заявку на возврат в течение 3 суток с момента восстановления работы систем.

"Просим прощения у всех, чьи планы были изменены из-за вражеской атаки: делаем все, чтобы минимизировать ее влияние", - добавили в "Укрзализныце".

Сбой в "Укрзализныце"

Напомним, что 23 марта "Укрзализныця" потерпела технический сбой, из-за которого были недоступны онлайн-продажа билетов, сервисы заказа услуг и справочная информация.

Позже в компании заявили, что онлайн-системы "Укрзализныци" (УЗ) подверглись масштабной кибератаке. Однако заверили, что сбой не повлиял на движение поездов - они курсируют по графику.

Онлайн-продажа билетов "Укрзализныци" недоступна также 24 марта. Пассажирам рекомендовали покупать билеты в кассах, которые работают в усиленном режиме.

 

Также 24-25 марта в кассах активировали продажу международных билетов. Если билет приобрести не удалось, проезд можно оформить непосредственно в поезде.

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