"Укрзалізниця" нагадала правила спільних подорожей з домашніми улюбленцями

Подорожувати з улюбленцем нині дуже легко. Головне купити йому квиточок та дотримуватись інструкцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку "Укрзалізниці" разом з придбанням квитків для себе.
Однак, якщо ви раптом забули придбати квиток одразу - не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія додала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу.
По території України:
Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)
Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)
Пасажирам що планують поїздку з тваринами за кордон варто звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.
Загалом залежно від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:
Нагадаємо, минулого року для українців змінили правила ввезення тварин за кордон. Детальніше про підготовку та зміни можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Крім того, ми повідомляли, що за ухвалою Кабміну, у "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин.
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