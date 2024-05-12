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"Укрзалізниця" нагадала правила спільних подорожей з домашніми улюбленцями

Фото: подорожувати з тваринами можна "Укрзалізницею" (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Подорожувати з улюбленцем нині дуже легко. Головне купити йому квиточок та дотримуватись інструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

Вартість квитка на домашнього улюбленця - така сама, як і вартість квитка на багаж, документ зручно купувати в застосунку "Укрзалізниці" разом з придбанням квитків для себе.

Однак, якщо ви раптом забули придбати квиток одразу - не хвилюйтесь, із черговим оновленням застосунку компанія додала можливість докупити цей перевізний документ до вже придбаного квитка, не звертаючись для цього в касу. 

Як правильно подорожувати разом з домашніми улюбленцями

По території України:

  • візьміть із собою ветеринарний документ;
  • купіть квиток на улюбленця, тварину до 45 см в холці розмістіть в контейнері-переносці на руках або на місці для ручної поклажі;
  • великих собак (вище 45 см в холці) можна перевозити тільки за умови викупу всіх місць в купе, в наморднику та з повідком (додатково треба купити також квиток на улюбленця).

Базові правила для виїзду за кордон (Польша, Чехія, Словаччина, Молдова)

  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібних тварин можна перевозити у всіх поїздах без викупу місць;
  • великі собаки перевозяться у наморднику на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе.

Базові правила для виїзду за кордон (Угорщина, Австрія, Румунія)

  • обовʼязкова наявність ветеринарного паспорту міжнародного зразка;
  • треба мати дійсний міжнародний ветеринарний сертифікат про стан здоровʼя тварини, який видає ветеринар Держпродспоживслужби на держкордоні;
  • дрібні кімнатні тварини можуть подорожувати з власниками в контейнері-переносці (треба купувати тварині окремий квиток);
  • великих тварин або тварин без контейнера-переноски можна перевозити тільки в наморднику та на жорсткому повідку за умови викупу всіх місць в купе (купувати тварині окремий квиток при цьому все одно потрібно).

Як підготувати тварину до виїзду за кордон

Пасажирам що планують поїздку з тваринами за кордон варто звернутись напряму до Держпродспоживслужби за уточненнями та повним переліком актуальних документів, необхідних для вʼїзду з України в бажану країну та повернення додому.

Загалом залежно від країни для вʼїзду з України з твариною можуть вимагатись:

  • наявність мікрочипа у тварини,
  • діюча вакцинація від сказу,
  • актуальний результат серологічного тесту для визначення антитіл до збудника сказу,
  • документ, що тварина не представляє племінної цінності,
  • сертифікат відповідності контейнеру для тварини стандартам IATA,
  • свідоцтво ВЕТ-1.

Нагадаємо, минулого року для українців змінили правила ввезення тварин за кордон. Детальніше про підготовку та зміни можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Крім того, ми повідомляли, що за ухвалою Кабміну, у "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин.

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