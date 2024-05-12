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"Укрзализныця" напомнила правила совместных путешествий с домашними питомцами

Фото: путешествовать с животными можно "Укрзализныцей" (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Путешествовать с любимцем сейчас очень легко. Главное купить ему билет и следовать инструкциям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении "Укрзализныци" вместе с приобретением билетов для себя.

Однако если вы вдруг забыли приобрести билет сразу - не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения компания добавила возможность докупить этот перевозочный документ до уже приобретенного билета, не обращаясь для этого в кассу.

Как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами

По территории Украины:

  • возьмите с собой ветеринарный документ;
  • купите билет на любимца, животное до 45 см в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;
  • больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить билет на любимца).

Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова)

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;
  • большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния)

  • обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;
  • нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;
  • мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);
  • крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при выкупе всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).

Как подготовить животное к выезду за границу

Пассажирам, планирующим поездку с животными за границу, следует обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращение домой.

В зависимости от страны для въезда из Украины с животным могут требоваться:

  • наличие микрочипа у животного,
  • действующая вакцинация от бешенства,
  • актуальный результат серологического теста для определения антител к возбудителю бешенства,
  • документ, что животное не представляет племенной ценности,
  • сертификат соответствия контейнера для животного стандартам IATA,
  • свидетельство ВЭТ-1.

Напомним, в прошлом году для украинцев изменили правила ввоза животных за границу. Подробнее о подготовке и изменениях можно прочитать в материале РБК-Украина.

Кроме того, мы сообщали, что по определению Кабмина, у "Дії" появятся электронные ветпаспорта домашних животных.

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УкрзализныцяЖивотные