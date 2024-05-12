"Укрзализныця" напомнила правила совместных путешествий с домашними питомцами

Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении "Укрзализныци" вместе с приобретением билетов для себя.

Однако если вы вдруг забыли приобрести билет сразу - не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения компания добавила возможность докупить этот перевозочный документ до уже приобретенного билета, не обращаясь для этого в кассу.

Как правильно путешествовать вместе с домашними питомцами

По территории Украины:

возьмите с собой ветеринарный документ;

купите билет на любимца, животное до 45 см в холке разместите в контейнере-переноске на руках или на месте для ручной клади;

больших собак (выше 45 см в холке) можно перевозить только при условии выкупа всех мест в купе, в наморднике и с поводком (дополнительно нужно купить билет на любимца).

Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова)

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелких животных можно перевозить во всех поездах без выкупа мест;

большие собаки перевозятся в наморднике на жестком поводке при условии выкупа всех мест в купе.

Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния)

обязательно наличие ветеринарного паспорта международного образца;

нужно иметь действительный международный ветеринарный сертификат о состоянии здоровья животного, который выдает ветеринар Госпродпотребслужбы на госгранице;

мелкие комнатные животные могут путешествовать с владельцами в контейнере-переноске (надо покупать животному отдельный билет);

крупных животных или животных без контейнера-переноски можно перевозить только в наморднике и на жестком поводке при выкупе всех мест в купе (покупать животному отдельный билет при этом все равно нужно).

Как подготовить животное к выезду за границу

Пассажирам, планирующим поездку с животными за границу, следует обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращение домой.

В зависимости от страны для въезда из Украины с животным могут требоваться: