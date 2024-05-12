"Укрзализныця" напомнила правила совместных путешествий с домашними питомцами

Путешествовать с любимцем сейчас очень легко. Главное купить ему билет и следовать инструкциям.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Стоимость билета на домашнего любимца - такая же, как и стоимость билета на багаж, документ удобно покупать в приложении "Укрзализныци" вместе с приобретением билетов для себя.
Однако если вы вдруг забыли приобрести билет сразу - не волнуйтесь, с очередным обновлением приложения компания добавила возможность докупить этот перевозочный документ до уже приобретенного билета, не обращаясь для этого в кассу.
По территории Украины:
Базовые правила для выезда за границу (Польша, Чехия, Словакия, Молдова)
Базовые правила для выезда за границу (Венгрия, Австрия, Румыния)
Пассажирам, планирующим поездку с животными за границу, следует обратиться напрямую в Госпродпотребслужбу за уточнениями и полным перечнем актуальных документов, необходимых для въезда из Украины в желаемую страну и возвращение домой.
В зависимости от страны для въезда из Украины с животным могут требоваться:
Напомним, в прошлом году для украинцев изменили правила ввоза животных за границу. Подробнее о подготовке и изменениях можно прочитать в материале РБК-Украина.
Кроме того, мы сообщали, что по определению Кабмина, у "Дії" появятся электронные ветпаспорта домашних животных.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.