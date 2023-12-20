ua en ru
Ср, 20 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин. Кабмін прийняв постанову

Середа 20 грудня 2023 19:45
UA EN RU
У "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин. Кабмін прийняв постанову Фото: у "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин (freepik_com)
Автор: Наталія Кава

Електронні ветеринарні паспорти з'являться у застосунку "Дія". Це допоможе у боротьбі зі зростанням чисельності безпритульних тварин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

За його словами, нещодавно Кабмін прийняв Постанову про запуск проекту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

"Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть із Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безплатною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин", - розповів Башлик.

Однією з переваг прийнятої постанови є те, що власникам спростять можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом - відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку "Дія".

Виїзд за кордон із тваринами

Нагадаємо, українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.

Також навесні цього року у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців. Раніше можна було перетнути кордон зі своїми домашніми улюбленцями за спрощеними умовами.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
тварини домашні тарини Дия
NEWS
Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі
Чи готова Україна виготовити у 2024 році мільйон дронів: що кажуть у Мінстратегпромі
DAILY
Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Західні кредити або "друкарський верстат". Що чекає на економіку України у 2024 році