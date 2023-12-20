У "Дії" з'являться електронні ветпаспорти домашніх тварин. Кабмін прийняв постанову

Електронні ветеринарні паспорти з'являться у застосунку "Дія". Це допоможе у боротьбі зі зростанням чисельності безпритульних тварин.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив заступник Міністра аграрної політики та продовольства України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Денис Башлик.

За його словами, нещодавно Кабмін прийняв Постанову про запуск проекту з запровадження ідентифікації та реєстрації домашніх тварин.

"Прибирається монополія державних клінік на реєстрацію тварин. Цей проєкт дозволить усім ветеринарам, які працюватимуть із Реєстром, видавати ветеринарні паспорти державного зразка. Водночас реєстрація тварин буде безплатною і для ветеринарів, і для власників домашніх тварин", - розповів Башлик.

Однією з переваг прийнятої постанови є те, що власникам спростять можливість відновлення документів на тварину та підтвердження права власності на неї, полегшення пошуку зниклих тварин, а згодом - відображення електронних ветеринарних паспортів у застосунку "Дія".

Виїзд за кордон із тваринами

Нагадаємо, українці можуть виїхати за кордон з тваринами. Для цього потрібно виконати декілька умов та мати спеціальні документи.

Також навесні цього року у Польщі змінили правила ввозу домашніх тварин для українців. Раніше можна було перетнути кордон зі своїми домашніми улюбленцями за спрощеними умовами.

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