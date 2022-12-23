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"Укрзалізниця" домовилася про дворічну відстрочку виплат за євробондами на 900 млн доларів

Фото: віце-прем'єр Олександр Кубраков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Державна "Укрзалізниця" уклала угоду про відстрочку платежів за єврооблігаціями на суму 895 млн доларів на два роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву віце-прем'єра Олександра Кубракова у Twitter.

"Укрзалізниця завершила переговори з власниками облігацій щодо реструктуризації облігацій на суму 895 млн доларів. Виплати будуть відкладені на 2 роки", - написав він.

За його словами, рішення було підтримане Кабміном та Мінфіном, а переговори пройшли за участю JP Morgan та Dragon Capital.

Компанія відклала виплати боргу за облігаціями, номінованими в доларах США, на суму 594,9 млн доларів з терміном погашення в липні 2024 року і за облігаціями на 300 млн доларів з терміном погашення в липні 2026 року.

Нагадаємо, у липні Україна попросила дворічну відстрочку на виплату зовнішніх боргів .

У вересні країни-кредитори України , включаючи США, дали Києву відстрочку з обслуговування суверенного боргу до кінця 2023 року.

Уряд також вимагає від компаній пролонгувати платежі на певних умовах.

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Укрзалізниця