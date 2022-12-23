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"Укрзализныця" договорилась о двухлетней отсрочке выплат по евробондам на 900 млн долларов

Фото: вице-премьер Александр Кубраков (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Государственная "Укрзализныця" заключила соглашение об отсрочке платежей по еврооблигациям на сумму 895 млн долларов на два года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление вице-премьера Александра Кубракова в Twitter.

"Укрзализныця завершила переговоры с держателями облигаций о реструктуризации облигаций на сумму 895 млн долларов. Выплаты будут отложены на 2 года", - написал он.

По его словам, решение было поддержано Кабмином и Минфином, а переговоры прошли с участием J.P. Morgan и Dragon Capital.

Компания отложила выплаты долга по облигациям, номинированным в долларах США, на сумму 594,9 млн долларов со сроком погашения в июле 2024 года и по облигациям на 300 млн долларов со сроком погашения в июле 2026 года.

Напомним, в июле Украина попросила двухлетнюю отсрочку на выплату внешних долгов.

В сентябре страны-кредиторы Украины, включая США, дали Киеву отсрочку по обслуживанию суверенного долга до конца 2023 года.

Правительство Украины также требует от компаний пролонгировать платежи на определенных условиях.

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Укрзализныця