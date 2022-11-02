UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Укрзалізниця" анонсувала перший рейс до деокупованого Куп’янська

Фото: "Укрзалізниця" анонсувала перший рейс до деокупованого Куп’янська (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Завтра, 3 листопада, до деокупованого Куп'янська (Харківська область) вирушить перший рейс рейкового автобуса з Харкова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку УЗ.

"Це перший комбінований рейс Укрзалізниці, де 95% дороги долається поїздом, а остання миля від зупинної платформи Осинове до Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади", - йдеться у заяві.

За словами УЗ, відновлення підірваного залізничного мосту займе час. Саме тому рух відновлюється вже зараз, а 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення.

"Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі", - заявив голова правління УЗ Олександр Камишін.

Графік поїзда №6605/6608 Харків - Осинове буде наступним:

  • Відправлення зі станції Харків-Пасажирський до зупинного пункту Осинове щодня о 06:15, а прибуттям о 09:50;
  • Зворотний рейс з Осинового о 16:21 прибуттям до Харкова о 19:35.

Вартість проїзду становить 43 гривень. Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове - Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.

Нагадаємо, що УЗ відкрила продаж квитків на рейс з Краматорська до Одеси.

Також "Укрзалізниця" відновила залізничне сполучення з деокупованою Балаклією. Перший рейс вийшов 15 вересня.

У вересні українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Вибили ворога з лівобережної частини міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харковВійна в УкраїніКупянск