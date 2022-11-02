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"Укрзализныця" анонсировала первый рейс в деоккупированный Купянск

Фото: "Укрзализныця" анонсировала первый рейс в деоккупированный Купянск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Завтра, 3 ноября, в деоккупированный Купянск (Харьковская область) отправится первый рейс рельсового автобуса из Харькова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу УЗ.

"Это первый комбинированный рейс Укрзализныци, где 95% дороги преодолевается поездом, а последняя миля от остановочной платформы Осиново до Купянска - бесплатными маршрутными автобусами местной общины", - говорится в заявлении.

По словам УЗ, восстановление взорванного железнодорожного моста займет время. Именно поэтому движение восстанавливается уже сейчас, а 60 тысяч человек таким образом получат стабильное и надежное сообщение.

"Восстановление этого участка мы завершили буквально вчера, восстановив два обстрелянных в понедельник участка пути и в общей сложности ликвидировав 49 повреждений на пути с восстановлением (приведением в габарит) более 70 км контактной сети", - заявил председатель правления УЗ Александр Камышин.

График поезда №6605/6608 Харьков - Осиново будет следующим:

  • Отправление со станции Харьков-Пассажирский в остановочный пункт Осиново ежедневно в 06:15, а прибытием в 09:50;
  • Обратный рейс из Осинового в 16:21 прибытием в Харьков в 19:35.

Стоимость проезда составляет 43 гривны. Кроме того, ежедневно дважды в сутки будет курсировать железнодорожный шаттл Осиново - Занки с возможностью удобной пересадки на станцию Харьков-Левада.

Напомним, что УЗ открыла продажу билетов на рейс из Краматорска в Одессу.

Также "Укрзализныця" возобновила железнодорожное сообщение с деоккупированной Балаклеей. Первый рейс вышел 15 сентября.

В сентябре украинские воины полностью освободили город Купянск Харьковской области. Выбили врага из левобережной части города.

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