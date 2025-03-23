В "Укрзалізниці" тимчасово не працює продаж квитків онлайн: що сталося

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно масштабний збій стався в роботі платіжних систем Visa та Mastercard. Через це банки по всьому світу повідомляли про складнощі під час проведення деяких операцій. Зокрема, проблеми фіксувалися у ПриватБанку.

Також у січні стався збій у роботі чат-боті з генеративним штучним інтелектом ChatGPT. Проблеми фіксували не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.

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