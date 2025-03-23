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В "Укрзалізниці" тимчасово не працює продаж квитків онлайн: що сталося

Фото: в "Укрзалізниці" стався технічний збій (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Технічний збій стався в "Укрзалізниці" зранку 23 березня. Тимчасово не можна купити квитки на потяги онлайн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".

"Через технічний збій в IT системі Укрзалізниці не працюють онлайн-сервіси", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, тимчасово не працює продаж квитків через застосунок та сайт, онлайн-сервіси замовлення послуг та довідкові послуги.

Зазначається, що фахівці вже працюють над усуненням проблем.

Нагадаємо, загалом квитки на потяги по Україні та за кордон можна купити у касах на вокзалах. Також квитки можна придбати онлайн - на сайті "Укрзалізниці", у чат-боті чи застосунку, а також на інших електронних сервісах.

В "Укрзалізниці" пояснювали, як встигнути придбати квитки на поїзд.

РБК-Україна повідомляло, що нещодавно масштабний збій стався в роботі платіжних систем Visa та Mastercard. Через це банки по всьому світу повідомляли про складнощі під час проведення деяких операцій. Зокрема, проблеми фіксувалися у ПриватБанку.

Також у січні стався збій у роботі чат-боті з генеративним штучним інтелектом ChatGPT. Проблеми фіксували не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.

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Укрзалізниця