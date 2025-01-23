У роботі ChatGPT стався масштабний збій

У роботі ChatGPT у четвер, 23 січня, стався масштабний збій. Чат-бот тимчасово недоступний для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Деякі користувачі скаржаться, що під час спроби введення запиту в ChatGPT видає помилку.

Фото: в ChatGPT стався збій (скриншот downdetector.com)

За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.

Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.