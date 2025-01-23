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У роботі ChatGPT стався масштабний збій

Четвер 23 січня 2025 14:29
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У роботі ChatGPT стався масштабний збій Фото: у ChatGPT стався масштабний збій (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У роботі ChatGPT у четвер, 23 січня, стався масштабний збій. Чат-бот тимчасово недоступний для користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сервіс Downdetector.

Як зазначають користувачі, ChatGPT видає помилку під час спроби відкрити віртуальний помічник з генеративним штучним інтелектом. Деякі користувачі скаржаться, що під час спроби введення запиту в ChatGPT видає помилку.

Фото: в ChatGPT стався збій (скриншот downdetector.com)

За даним сервісу Downdetector, збій в ChatGPT має глобальний характер, а проблеми у роботі фіксують не лише в Україні, але й в країнах Європи та США.

Поки немає інформації про причину збою в роботі чат-бота.

Що таке ChatGPT

ChatGPT - це зручний чат-бот з генеративним штучним інтелектом від компанії OpenAI. Він був презентований наприкінці 2022 року і швидко набрав популярності серед користувачів в усьому світі.

Чат-бот зі штучним інтелектом може відповідати на складні запити з фактично будь-якої галузі і робити це простою мовою. Більше про ChatGPT - у матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що востаннє збій в роботі ChatGPT фіксували 26 грудня 2024 року.

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