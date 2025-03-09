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У роботі Visa та Mastercard фіксують збій: що відомо

Україна, Неділя 09 березня 2025 11:08
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У роботі Visa та Mastercard фіксують збій: що відомо Фото: у роботі Visa та Mastercard фіксують збій 9 березня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У роботі Visa та Mastercard фіксують збій 9 березня. Зокрема, проблеми виникли не тільки в Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на повідомлення в соцмережах.

Зокрема, у "ПриватБанку" повідомили про складнощі під час проведення деяких операцій.

"Наразі можуть спостерігатися складнощі під час проведення деяких операцій. Фахівці вже займаються усуненням труднощів, перепрошуємо за тимчасові незручності! - зазначають у фінустанові.

Так, користувачі скаржаться на проблеми з оплатою. Також не проходить оплата через Apple Pay та Google Pay.

Також повідомляють про збій у роботі грузинських банків.

"У багатьох користувачів не проходять картки в торгових центрах і магазинах. Також не проходить оплата через Apple Pay і Google Pay. Враховуйте це сьогодні і беріть із собою готівку", - пишуть у грузинському сегменті соцмереж.

Також є повідомлення, що збій стався на рівні VISA і Mastercard не тільки в Україні та Грузії, а й в інших країнах.

Масштабні збої у світі та в Україні

Нагадаємо, в липні минулого року в усьому світі спостерігався глобальний IT-збій, пов'язаний із взаємодією антивірусу Crowdstrike і Windows. Через що виникли проблеми в роботі банків, аеропортів, "лягла" Лондонська біржа і не тільки.

Що стосується України, то стався збій у роботі "Нової пошти" 20 лютого. Не працювали ні сайт, ні додаток.

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