В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари РФ: повний перелік

Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами.

"Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. Втім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора", - зазначили в "Укрзалізниці".

Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:

№ 749/750 Київ — Ужгород

№ 707 Київ — Івано-Франківськ

№ 743/744 Дарниця — Львів

№ 67/19 Київ — Варшава

№ 29 Київ — Ужгород

№ 51 Київ — Перемишль

№ 7 Київ — Чернівці

№ 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ

№ 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород

№ 97 Київ — Ковель

№ 91 Київ — Львів

№ 63/64 Харків — Перемишль

№ 291/292 Київ — Львів

№ 9/10 Київ — Будапешт

№ 2/124 Ворохта — Харків.

"Усі незручності – тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі", - додали в "Укрзалізниці".