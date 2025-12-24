UA

Економіка Авто Tech

В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари РФ: повний перелік

Фото: ряд потягів запізнюються через удари РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари росіян по інфраструктурі Коростеня Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".

Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами.

"Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. Втім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора", - зазначили в "Укрзалізниці".

Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:

  • № 749/750 Київ — Ужгород
  • № 707 Київ — Івано-Франківськ
  • № 743/744 Дарниця — Львів
  • № 67/19 Київ — Варшава
  • № 29 Київ — Ужгород
  • № 51 Київ — Перемишль
  • № 7 Київ — Чернівці
  • № 43/49 Черкаси — Івано-Франківськ
  • № 15/17 / 16/18 Харків — Ужгород
  • № 97 Київ — Ковель
  • № 91 Київ — Львів
  • № 63/64 Харків — Перемишль
  • № 291/292 Київ — Львів
  • № 9/10 Київ — Будапешт
  • № 2/124 Ворохта — Харків.

"Усі незручності – тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі", - додали в "Укрзалізниці".

Що передувало

Вранці 22 грудня стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород було екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.

Згодом з'явилась інформація про те, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотника типу "Шахед".

Варто нагадати, що це не перший випадок, коли росіяни ударними дронами пошкоджують залізницю. Зокрема, на початку грудня протягом декількох ночей ворог бив по залізничній інфраструктурі Фастова.

