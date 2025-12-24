В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари РФ: повний перелік

В "Укрзалізниці" розповіли, які потяги запізнюються через удари росіян по інфраструктурі Коростеня Житомирської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Укрзалізниці".
Пасажирські поїзди сьогодні ще не курсують через Коростень, а прямують тимчасовими обхідними маршрутами.
"Подовжений шлях і необхідність додаткових стиковок збільшують час у дорозі. Втім, зробимо все можливе, щоб усі пасажири дісталися до своїх домівок до Святвечора", - зазначили в "Укрзалізниці".
Альтернативними маршрутами 24 грудня курсуватимуть поїзди:
"Усі незручності – тимчасові. Залізничники роблять усе можливе, щоб якнайшвидше відновити рух у стандартному режимі", - додали в "Укрзалізниці".
Вранці 22 грудня стало відомо, що у Житомирській області сталася аварія із вантажним поїздом, через яку пасажирський потяг Харків - Ужгород було екстрено зупинено, а локомотив зійшов із рейок.
Згодом з'явилась інформація про те, що вантажний потяг "Укрзалізниці" зійшов з рейок, ймовірно, через ворожий ударний безпілотника типу "Шахед".
Варто нагадати, що це не перший випадок, коли росіяни ударними дронами пошкоджують залізницю. Зокрема, на початку грудня протягом декількох ночей ворог бив по залізничній інфраструктурі Фастова.