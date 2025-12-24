RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда опаздывают из-за ударов РФ: полный перечень

Фото: ряд поездов опаздывают из-за ударов РФ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда опаздывают из-за ударов россиян по инфраструктуре Коростеня Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".

Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами.

"Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника", - отметили в "Укрзализныце".

По альтернативным маршрутам 24 декабря будут курсировать поезда:

  • № 749/750 Киев - Ужгород
  • № 707 Киев - Ивано-Франковск
  • № 743/744 Дарница - Львов
  • № 67/19 Киев - Варшава
  • № 29 Киев - Ужгород
  • № 51 Киев - Перемышль
  • № 7 Киев - Черновцы
  • № 43/49 Черкассы - Ивано-Франковск
  • № 15/17/16/18 Харьков - Ужгород
  • № 97 Киев - Ковель
  • № 91 Киев - Львов
  • № 63/64 Харьков - Перемышль
  • № 291/292 Киев - Львов
  • № 9/10 Киев - Будапешт
  • № 2/124 Ворохта - Харьков.

"Все неудобства - временные. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме", - добавили в "Укрзализныце".

 

Что предшествовало

Утром 22 декабря стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.

Впоследствии появилась информация о том, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".

Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, в начале декабря в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова.

