В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда опаздывают из-за ударов РФ: полный перечень

В "Укрзализныце" рассказали, какие поезда опаздывают из-за ударов россиян по инфраструктуре Коростеня Житомирской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Укрзализныци".
Пассажирские поезда сегодня еще не курсируют через Коростень, а следуют временными обходными маршрутами.
"Удлиненный путь и необходимость дополнительных стыковок увеличивают время в пути. Впрочем, сделаем все возможное, чтобы все пассажиры добрались до своих домов до Сочельника", - отметили в "Укрзализныце".
По альтернативным маршрутам 24 декабря будут курсировать поезда:
"Все неудобства - временные. Железнодорожники делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить движение в стандартном режиме", - добавили в "Укрзализныце".
Утром 22 декабря стало известно, что в Житомирской области произошла авария с грузовым поездом, из-за которой пассажирский поезд Харьков - Ужгород был экстренно остановлен, а локомотив сошел с рельсов.
Впоследствии появилась информация о том, что грузовой поезд "Укрзализныци" сошел с рельсов, вероятно, из-за вражеского ударного беспилотника типа "Шахед".
Стоит напомнить, что это не первый случай, когда россияне ударными дронами повреждают железную дорогу. В частности, в начале декабря в течение нескольких ночей враг бил по железнодорожной инфраструктуре Фастова.