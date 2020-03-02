Укрупнение министерств не сработало на улучшение работы Кабмина, - СН

Идея укрупнения министерств не улучшила работу Кабинета министров. Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, по его словам, во время внеочередного заседания депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет правительство.

"Отдельные направления требуют пересмотра и реформирования. Точно идея с укрупнением министерств до конца не сработала. Мы об этом давно говорим. Идея вывести из поля зрения промышленную политику и вообще экономику как отдельное направление на уровне вице-премьера тоже не сработала. Надо возвращаться и к министерству промышленной политики также, к такой идее", - заявил нардеп.

Напомним, Корниенко отметил, что во время внеочередного заседания ВР народные депутаты поднимут вопрос отсутствия эффекта от реформ, которые внедряет Кабинет министров. По словам нардепа, Кабмин должен превратиться в оперативный штаб по устранению угроз.

Как писало РБК-Украина, Кабмин объединил Министерства экономического развития и торговли совместно с Министерством аграрной политики. В правительстве ожидали, что объединение министерств позволит провести более эффективную земельную реформу.