Укрупнення міністерств не спрацювало на покращення роботи Кабміну, - СН

Ідея укрупнення міністерств не покращила роботу Кабінету міністрів. Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за його словами, під час позачергового засідання депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує уряд.

"Окремі напрямки потребують перегляду та реформування. Точно ідея з укрупненням міністерств до кінця не спрацювала. Ми про це давно говоримо. Ідея вивести з поля зору промислову політику та взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віце-прем'єра теж не спрацювала. Треба повертатись і до міністерства промислової політики також, до такої ідеї", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Корнієнко відзначив, що під час позачергового засідання ВР народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів. За словами нардепа, Кабмін повинен перетворитися в оперативний штаб з ліквідації загроз.

Як писало РБК-Україна, Кабмін об'єднав Міністерства економічного розвитку і торгівлі спільно з Міністерством аграрної політики. В уряді очікували, що об'єднання міністерств дозволить провести більш ефективну земельну реформу.