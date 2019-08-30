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Правительство назвало причины объединения Министерства аграрной политики с МЭРТ

Новости » Политика    30.08.2019 - 14:49
Правительство назвало причины объединения Министерства аграрной политики с МЭРТ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Объединение министерств позволит провести более эффективно земельную реформу

Правительство планирует объединить Министерства экономического развития и торговли с Министерством аграрной политики. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.

Сообщается, что объединение министерств позволит провести более эффективную земельную реформу.

"Объединение имеет целью ускорение реализации ключевых реформ, таких как: приватизация государственных предприятий, внедрение рынка земель сельскохозяйственного назначения, детенизация аграрных рынков и земельных отношений, либерализация трудовых отношений - увеличение количества легальных рабочих мест, расширение доступа к международным рынкам, перезагрузки системы профессионального обучения, модернизация подходов к научным исследованиям и внедрению инноваций в аграрном секторе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент правительство еще обсуждает модель объединения ведомств. В частности планируется проведение переговоров с представителями аграрного сектора.

"Мы планируем проведение координационной встречи с представителями аграрного сектора для определения болевых точек и перспектив", - сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов.

Напомним, в четверг 29 августа парламент утвердил состав нового Кабмина. Пост премьер-министра занял Алексей Гончарук. Тимофей Милованов был назначен главой МРЭТ.

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Новости Украины Кабинет Министров УкраиныМинистерство аграрной политикиМинистерство экономического развития и торговли
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