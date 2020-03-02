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Укрупнення міністерств не спрацювало на покращення роботи Кабміну, - СН

Новини » Політика     02.03.2020 - 12:44
Укрупнення міністерств не спрацювало на покращення роботи Кабміну, - СН
Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач/РБК-Україна)

У Раді обговорять відсутність ефекту від реформ, які впроваджує Кабмін

Ідея укрупнення міністерств не покращила роботу Кабінету міністрів. Про це заявив перший заступник глави фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, передає кореспондент РБК-Україна.

Так, за його словами, під час позачергового засідання депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує уряд.

"Окремі напрямки потребують перегляду та реформування. Точно ідея з укрупненням міністерств до кінця не спрацювала. Ми про це давно говоримо. Ідея вивести з поля зору промислову політику та взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віце-прем'єра теж не спрацювала. Треба повертатись і до міністерства промислової політики також, до такої ідеї", - заявив нардеп.

Нагадаємо, Корнієнко відзначив, що під час позачергового засідання ВР народні депутати піднімуть питання відсутності ефекту від реформ, які впроваджує Кабінет міністрів. За словами нардепа, Кабмін повинен перетворитися в оперативний штаб з ліквідації загроз.

Як писало РБК-Україна, Кабмін об'єднав Міністерства економічного розвитку і торгівлі спільно з Міністерством аграрної політики. В уряді очікували, що об'єднання міністерств дозволить провести більш ефективну земельну реформу.

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Новини України Кабінет Міністрів УкраїниСлуга народаОлександр Корнієнко
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