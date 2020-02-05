"Укртютюн" призвала президента ветировать закон о фиксированной наценке на табачные изделия

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Крупнейшие производители табачной отрасли рассматривают вопрос о сокращении инвестиционных программ в Украине

Учитывая системную непредсказуемость и непрогнозируемость политики государства по регулированию рынка табачных изделий, крупнейшие производители табачной отрасли рассматривают вопрос о сокращении инвестиционных программ в Украине. Об этом говорится в открытом письме Ассоциации "Укртютюн", адресованном президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Таким образом, крупнейшие табачные компании отреагировали на приятие парламентом законопроекта №1049 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно внедрения единого счета для уплаты налогов и сборов, единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование". В целом законопроект был принят еще 4 октября 2019 года, но так и не подписан из-за грубых нарушений регламента Верховной Рады.

Накануне принятия, 3 октября члены профильного Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики внесли правку, которая вводит фиксированную маржу прибыли для компаний, которые осуществляют оптовую и розничную продажу сигарет.

В письме Ассоциации также отмечается, что данная правка никоим образом не связана с содержанием всего законопроекта и была внесена с грубым нарушением требований регламента. Кроме того, нововведение не согласуется с обязательствами Украины в рамках ГАТТ/ВТО, международными принципам ценообразования и нормами действующего законодательства Украины.

Позже поправка стала известной в СМИ как "маржа Холодова", ведь именно заместителя председателя комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики Андрея Холодова СМИ называют основным бенефициаром данной поправки. Так, по данным расследования программы "Схемы", он контролирует обширную сеть розничной продажи табачных изделий. Позже, по материалам программы, Национальное антикоррупционное бюро открыло производство в отношении депутата Холодова по подозрению в злоупотреблении властью и служебным положением.

Стоит отметить, что украинская Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" представляет интересы в Украине - ЧАО "Филип Моррис Украина", АО "Джей Ти Интернешнл Компани Украина", ЧАО "АО "Табачная компания "В.А.Т – Прилуки", ПсИИ "Империал Тобакко Юкрейн".

По предварительным подсчетам Ассоциации, введение фиксированной наценки приведет к росту средней цены сигарет на 18% (в среднем 7 грн на пачку) дополнительно к повышению цены в следствии увеличения акцизного налога на 20% с января 2020 (в среднем 6 грн на пачку). Это будет означать подорожание сигарет в среднем на 13 грн, что, станет дополнительным фактором для роста объемов нелегальной торговли, уверены представители отрасли.

Инфографика: Ассоциация производителей табачных изделий "Укртютюн" (facebook.com)

Кроме т ого, в А ссоциации добавили, что государство обязывает производителей продавать табачные изделия дистрибьюторами по цене, не превышающей 80% максимальной розничной цены. "С точки зрения компаний-членов Ассоциации "Укртютюн", производство сигарет в Украине в условиях предложенного распределения дохода между производителем и предприятиями торговли становится экономически неоправданным", - говорится в письме.

В связи со сложившейся ситуацией, ассоциация просит президента Украины применить право вето к принятому закону и вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Рады Украины с предложением исключить положения, которыми устанавливается фиксированная торговая наценка на табачные изделия.

Как сообщалось ранее, Ассоциация уже обращалась к Верховной раде Украины с просьбой отклонить поправку, однако, данное обращение табачников, со слов представителей Ассоциации, было проигнорировали.