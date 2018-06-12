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"Укртранснафта" выплатила "Нафтогазу" дивиденды на сумму 1,6 млрд гривен

НовостиЭнергетика    12.06.2018 - 13:51
Фото: нефтяной резервуар "Укртранснафты" (twitter.com/MINECONOMDEV)
Фото: нефтяной резервуар "Укртранснафты" (twitter.com/MINECONOMDEV)

Девиденды общество должно было выплатить до 15 июня

Акционерное общество "Укртранснафта" выплатило НАК "Нафтогаз Украины" дивиденды на общую сумму 1,6 млрд гривен по результатам деятельности предприятия в 2017 году. Об этом РБК-Украина сообщил первый заместитель генерального директора ПАО "Укртранснафта" Андрей Пасишник.

"Выплатили дивиденды на сумму 1 604 769 750 грн по результатам деятельности в 2017 году. Согласно решению акционера, мы обязаны перечислить дивиденды до 15 июня, но сегодня перечислили", - сказал Пасишник.

Напомним, 29 мая "Укртранснафта" завершила процесс вывоза нефти Urals, принадлежащей ей, с территории Кременчугского НПЗ (конечный бенефициар украинский бизнесмен Игорь Коломойский) в рамках выполнения мирового соглашения с ПАО "Укртатнафта".

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Теги публикации: дивиденды, Укртранснафта, Нафтогаз Украины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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