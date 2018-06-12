"Укртранснафта" выплатила "Нафтогазу" дивиденды на сумму 1,6 млрд гривен

Девиденды общество должно было выплатить до 15 июня

Акционерное общество "Укртранснафта" выплатило НАК "Нафтогаз Украины" дивиденды на общую сумму 1,6 млрд гривен по результатам деятельности предприятия в 2017 году. Об этом РБК-Украина сообщил первый заместитель генерального директора ПАО "Укртранснафта" Андрей Пасишник.

"Выплатили дивиденды на сумму 1 604 769 750 грн по результатам деятельности в 2017 году. Согласно решению акционера, мы обязаны перечислить дивиденды до 15 июня, но сегодня перечислили", - сказал Пасишник.

Напомним, 29 мая "Укртранснафта" завершила процесс вывоза нефти Urals, принадлежащей ей, с территории Кременчугского НПЗ (конечный бенефициар украинский бизнесмен Игорь Коломойский) в рамках выполнения мирового соглашения с ПАО "Укртатнафта".