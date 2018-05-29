"Укртранснафта" полностью вывезла свою нефть с территории завода Коломойского

Топливо вывезено в рамках мирового соглашения с "Укртатнафтой"

АО "Укртранснафта" завершило процесс вывоза принадлежащей ей нефти Urals с территории Кременчугского НПЗ (конечный бенефициар украинский бизнесмен Игорь Коломойский)в рамках выполнения мирового соглашения с ПАО "Укртатнафта". Об этом сообщает издание enkorr.

Как сообщается, информацию о вывозе топлива подтвердил первый заместитель генерального директора "Укртранснафты" Андрей Пасишник.

"Вывоз нефти длился с 9 февраля по 26 мая. Всего было перевезено 120 тыс. тонн, остальной объем во второй половине 2017 года был продан на открытых биржевых торгах. Нефть перевозилась железнодорожными цистернами с территории НПЗ на станцию "Броды" для возврата в систему магистральных нефтепроводов.

Напомним, в феврале компании "Укртранснафта" и "Укртатнафта" заключили мировое соглашение по трехлетниму спору касательно стоимости хранения и условий возврата технологической нефти, которая находится на Кременчугском НПЗ с весны 2014 года.