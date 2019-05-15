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"Укртранснафта" вимагає від Росіє компенсації за брудну нафту

Новини » Економіка    15.05.2019 - 11:43
"Укртранснафта" вимагає від Росіє компенсації за брудну нафту
Фото: Укртранснафта (twitter.com/MINECONOMDEV)

Сторони узгоджують додатковий договір до чинної угоди

Питання про компенсацію додаткових витрат на проведення нестандартних робіт, пов’язаних із витісненням некондиційної нафти із нафтопроводу "Дружба" було розглянуто 14 травня в Братиславі. Про це повідомляє "Укртранснафта" у Facebook.

Згідно з повідомленням, у засіданні Міжнародної асоціації транспортувальників нафти у Братиславі взяли участь російська "Транснефть", угорська Група MOL, словацька Transpetrol та АТ "Укртранснафта".

В "Укртранснафті" відзначили, що питання компенсації не передбачене діючою угодою про надання послуг з транзиту російської нафти, замовником яких є ПАТ "Транснефть". Тому  сторони узгоджують додатковий договір до чинної угоди, згідно з яким відбуватиметься розрахунок, визначатимуться терміни та умови компенсації додаткових витрат АТ "Укртранснафта".

В "Укртранснафті" повідомили, що наразі компанія звільнила одну нитку нафтопроводу "Дружба" від нафти з підвищеним вмістом хлорорганічних сполук, що дозволило відновити транзит українською ділянкою нафтопроводу.

"Нафта з підвищеним вмістом хлорорганики перекачуватиметься партіями європейським споживачам відповідно до графіку, затвердженого усіма зацікавленими сторонами. Повне прокачування некондиційної нафти Urals з території України до Угорщини і Словаччини може зайняти від чотирьох до шести місяців. Цей термін залежатиме від концентрації хоорорганічних сполук у залишках сировини", - розповіли в "Укртранснафті".

&quot;Укртранснафта&quot; вимагає від Росіє компенсації за брудну нафту

Нагадаємо, 19 квітня в Білорусі заявили про різке погіршення якості нафти, що надходить з території Росії по трубопроводу "Дружба". Зміст хлорорганічних сполук перевищувало норму в десятки разів.

Після цього ряд країн припинили транзит і переробку російської нафти, в тому числі і Україна. Зокрема АТ "Укртранснафта" вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир-Броди" (МН "Дружба") 25 квітня.

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