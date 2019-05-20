АО "Укртранснафта" не смогла возобновить транзит российской нефти в Европу по нефтепроводу "Дружба". Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Как отметили компании "Укртранснафта" 20 мая в 00.00 часов согласно согласованного операторами "Дружбы" графику возобновила транзит российской нефти европейским потребителям.

С начала суток нефтетранспортная компания Украины прокачала 4 тыс. тонн нефти в направлении ЕС и приостановила прокачку в связи с необходимостью выполнения дополнительных технологических операций по замещению нефти в трубопроводах станции. Одновременно от АО "MOL" получено сообщение о технических проблемах на их стороне, сообщили в "Укртранснафте".

"Следовательно," Укртранснафта " возобновит перекачку сырья по нефтепроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороной принимать нефть", - отмечается в сообщении.

Как сообщало РБК-Украина, Беларусь приостановила транзит нефти в Украину из-за отсутствия свободных резервуаров в Украине для откачки грязной российской нефти, которая находится в трубопроводе.

Напомним, 19 апреля в Беларуси заявили о резком ухудшении качества нефти, что поступает с территории России по трубопроводу "Дружба". Содержание хлорорганических соединений превышало норму в десятки раз.