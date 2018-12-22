В "Укртрансгазе" назвали ожидаемый дефицит средств из-за снижения тарифов на транспортировку газа

"Укртрансгаз" ожидает 22 млрд гривен дефицита в 2019 году
После утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) временных тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода, АО "Укртрансгаз" ожидает дефицит около 22 млрд грн в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".
Как отмечается, был рассчитан финансовый план на 2019 год в соответствии с утвержденными Регулятором тарифам и спрогнозирован дефицит средств около 22 млрд грн.
"Новые временные тарифы и игнорирование Регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО "Укртрансгаз" закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций", - говорится в сообщении.
Среди факторов, которые приводят к дефициту средств, в "Укртрансгазе" назвали такие:
Также в пресс-службе "Укртрансгаза" отметили, что продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году.
Напомним,вчера, 21 декабря, НКРЭКУ установила временные тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода.
РБК-Украина сообщало, что в апреле "Нафтогаз Украины" направил НКРЭКУ предложения снизить тарифы на транзит газа. В частности, комиссии были направлены предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года.