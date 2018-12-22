В "Укртрансгазе" назвали ожидаемый дефицит средств из-за снижения тарифов на транспортировку газа

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"Укртрансгаз" ожидает 22 млрд гривен дефицита в 2019 году

После утверждения Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) временных тарифов на услуги транспортировки природного газа для точек входа и выхода, АО "Укртрансгаз" ожидает дефицит около 22 млрд грн в 2019 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как отмечается, был рассчитан финансовый план на 2019 год в соответствии с утвержденными Регулятором тарифам и спрогнозирован дефицит средств около 22 млрд грн.

"Новые временные тарифы и игнорирование Регулятором ситуации с критически низким уровнем расчетов облгазов за балансировку делают невозможным полное и своевременное финансирование АО "Укртрансгаз" закупок газа на балансировку ГТС, выплаты заработных плат, проведение ремонта и осуществление капитальных инвестиций", - говорится в сообщении.

Среди факторов, которые приводят к дефициту средств, в "Укртрансгазе" назвали такие:

В 2018 году компания использует для производственно-технических затрат (ВТВ) 3 302 млн куб. м газа, который закупался по рыночной процедуре на ProZorro. В обосновании тарифов на 2019 год, которые компания подала Регулятору, указан необходимый объем газа на ВТВ – 3 322 млн куб. м газа. По расчетам НКРЭКУ, компания должна ограничить закупки 2 630 млн куб. м.

В 2018 году средняя цена закупки газа по прозрачным рыночным тендерами составляла 8743 грн куб. м без НДС. По формулам согласно контрактов, подписанных компанией, цена закупки газа в 2019 году ожидается на уровне 11 095 грн куб. м без НДС. НКРЭКУ предлагает АО "Укртрансгаз" закупать газ по цене 7 657 грн куб. м без НДС.

Затраты на оплату труда, предусмотренные НКРЭКУ во временном тарифе, на 25% ниже по обязательства АО "Укртрансгаз" по коллективному договору.

При расчете тарифов Регулятор необоснованно ограничил на 10 млрд грн средства, доступны компании для осуществления капитальных инвестиций. Эти действия оспариваются компанией в судебном порядке.

Также в пресс-службе "Укртрансгаза" отметили, что продление действия этих тарифов ставит под угрозу стабильную работу предприятия в 2019 году.

Напомним,вчера, 21 декабря, НКРЭКУ установила временные тарифы для АО "Укртрансгаз" на услуги транспортировки природного газа для точек входа и точек выхода.

РБК-Украина сообщало, что в апреле "Нафтогаз Украины" направил НКРЭКУ предложения снизить тарифы на транзит газа. В частности, комиссии были направлены предложения по изменению действующей методики расчета тарифов на услуги по транспортировке природного газа, которая была принята в сентябре 2015 года.