В "Укртрансгазі" назвали очікуваний дефіцит коштів через зниження тарифів на транспортування газу

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"Укртрансгаз" очікує 22 млрд гривень дефіциту у 2019 році

Після затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тимчасових тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу, АТ "Укртрансгаз" очікує дефіцит близько 22 млрд грн у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Як зазначається, було розрахувано фінансовий план на 2019 рік згідно з затвердженими Регулятором тарифами та спрогнозувано дефіцит коштів близько 22 млрд грн.

"Нові тимчасові тарифи та ігнорування Регулятором ситуації із критично низьким рівнем розрахунків облгазів за балансування роблять неможливим повне та своєчасне фінансування АТ "Укртрансгаз" закупівель газу на балансування ГТС, виплати заробітних плат, проведення ремонтів та здійснення капітальних інвестицій", - йдеться в повідомленні.

Серед факторів, які призводять до дефіциту коштів, в "Укртрансгазі" назвали такі:

У 2018 році компанія використає для виробничо-технічних витрат (ВТВ) 3 302 млн куб. м газу, що закуповувався за ринковою процедурою на ProZorro. В обґрунтуванні тарифів на 2019 рік, які компанія подала Регулятору, зазначено необхідний обсяг газу на ВТВ – 3 322 млн куб. м газу. За розрахунками НКРЕКП, компанія має обмежити закупівлі 2 630 млн куб. м.

У 2018 році середня ціна закупівлі газу за прозорими ринковими тендерами складала 8743 грн куб. м без ПДВ. За формулами згідно контрактів, підписаних компанією, ціна закупівлі газу у 2019 році очікується на рівні 11 095 грн куб. м без ПДВ. НКРЕКП пропонує АТ "Укртрансгаз" закуповувати газ за ціною 7 657 грн куб. м без ПДВ.

Витрати на оплату праці, передбачені НКРЕКП у тимчасовому тарифі, на 25% нижчі за зобов’язання АТ "Укртрансгаз" за колективним договором.

При розрахунку тарифів Регулятор необґрунтовано обмежив на 10 млрд грн кошти, доступні компанії для здійснення капітальних інвестицій. Ці дії оскаржуються компанією у судовому порядку.

Також у прес-службі "Укртрансгазу" наголосили, що продовження дії цих тарифів ставить під загрозу стабільну роботу підприємства у 2019 році.

Нагадаємо,вчора, 21 грудня, НКРЕКП встановила тимчасові тарифи для АТ "Укртрансгаз" на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу.

РБК-Україна повідомляло, що у квітні "Нафтогаз України" направив НКРЕКП пропозиції знизити тарифи на транзит газу. Зокрема, комісії були направлені пропозиції щодо зміни діючої методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу, яка була прийнята у вересні 2015 року.