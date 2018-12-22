В "Укртрансгазі" назвали очікуваний дефіцит коштів через зниження тарифів на транспортування газу

"Укртрансгаз" очікує 22 млрд гривень дефіциту у 2019 році
Після затвердження Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) тимчасових тарифів на послуги транспортування природного газу для точок входу і виходу, АТ "Укртрансгаз" очікує дефіцит близько 22 млрд грн у 2019 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".
Як зазначається, було розрахувано фінансовий план на 2019 рік згідно з затвердженими Регулятором тарифами та спрогнозувано дефіцит коштів близько 22 млрд грн.
"Нові тимчасові тарифи та ігнорування Регулятором ситуації із критично низьким рівнем розрахунків облгазів за балансування роблять неможливим повне та своєчасне фінансування АТ "Укртрансгаз" закупівель газу на балансування ГТС, виплати заробітних плат, проведення ремонтів та здійснення капітальних інвестицій", - йдеться в повідомленні.
Серед факторів, які призводять до дефіциту коштів, в "Укртрансгазі" назвали такі:
Також у прес-службі "Укртрансгазу" наголосили, що продовження дії цих тарифів ставить під загрозу стабільну роботу підприємства у 2019 році.
Нагадаємо,вчора, 21 грудня, НКРЕКП встановила тимчасові тарифи для АТ "Укртрансгаз" на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу.
РБК-Україна повідомляло, що у квітні "Нафтогаз України" направив НКРЕКП пропозиції знизити тарифи на транзит газу. Зокрема, комісії були направлені пропозиції щодо зміни діючої методики розрахунку тарифів на послуги з транспортування природного газу, яка була прийнята у вересні 2015 року.