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"Укртрансгаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона

Новости » Общество     22.01.2020 - 11:02
"Укртрансгаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона
Фото: Укртрансгаз (utg.ua)

Все имущество и средства на счетах "Укртрансгаза" заблокировано

"Укртрансгаз" заявил об угрозе срыва отопительного сезона в связи с блокированием 2,3 млрд гривен средств предприятия решением Арбитражного суда Киева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Сообщается, что предприятие обратилось в Государственное бюро расследований (ГБР) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в связи с решением суда о взыскании 2,3 млрд гривен с "Укртрансгаз" в пользу ООО "Финансовая компания "Фин-Инвест" и ЗАО "Укрэнергосбыт". В результате на все имущество "Укртрансгаза" и средства на счетах наложен арест.

"Укртрансгаз обращается в следственные органы для защиты своих интересов, поскольку сейчас блокировки денежных средств и их незаконное растрата может негативно повлиять на стабильность работы по обеспечению стабильного прохождения отопительного сезона", - говорится в сообщении.

В предприятии отмечают, что после завершения анбандлинга, с 1 января компания выполняет функцию Оператора газовых хранилищ и налаживает всю необходимую техническую взаимодействие с юридически отделенным ООО "Оператор ГТС Украины" по поддержанию надежного и бесперебойного транспортирования природного газа потребителям.

РБК-Украина писало, что фиксированная цена на газ для населения до конца отопительного сезона составит 6600 гривен за тыс. кубических метров с НДС без транспортировки. На данный момент в Украине цена на газ для населения составляет 5878 гривен за тысячу куб. метров, а для промышленности - 7755 гривен.

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Новости Украины Укртрансгазотопительный сезон
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