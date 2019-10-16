"Укртрансгаз" увеличил возможности для импорта газа из Польши

"Укртрансгаз" завершил комплекс строительно-монтажных работ по подключению нового технологического участка трубопровода-перемычки на компрессорной станции "Комарно" (Львовская область). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как отметили в пресс-службе, проектная мощность модернизированного участка составит 15 млн куб. м в сутки в аверсном режиме и 18 млн куб. м в сутки в реверсном режиме из Польши.

"Обновленная конфигурация линейной части газопровода позволит транспортировать голубое топливо как в аверсном, так и в реверсном режимах между Украиной и Польшей. Реконструкция увеличит мощность и маневренность транспортировки и поможет обеспечить надежное и бесперебойное прохождение отопительного сезона 2019/2020", - говорится в сообщении.

Проведение тестового пуска в реверсном режиме, что станет финальным этапом завершением работ на объекте планируется до конца октября.

Напомним, КС "Комарно" задействована в транспортировке газа через границу Украина - Польша. Модернизация технологической трубопроводной обвязки компрессорной станции позволит существенно повысить маневренность и надежность функционирования ГТС в случае прекращения транзита российского газа с 1 января 2020 года.

Ранее министр энергетики и окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что в случае прекращения транзита российского газа по территории Украины с 1 января 2020 года Украина должна обеспечить себя газом из подземных хранилищ.

Как сообщало РБК-Украина, объемы газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины по состоянию на 13 октября 2019 года достигли 21,00 млрд кубометров.