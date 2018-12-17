"Укртрансгаз" сообщил об очередном этапе анбандлинга

Иллюстративное фото (Нfфтегаз)

Оператору газохранилищ передали в управление инфраструктуру

"Укртрансгаз" перевел в новосозданный филиал "Оператор газохранилищ Украины" около 2 тыс. сотрудников и передал производственные подразделения, обслуживающие подземные хранилища газа по всей территории Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укртрансгаза".

Как отметили в пресс-службе, в "Оператор газохранилищ Украины" переведен персонал и переданы необходимые активы, "тем самым завершен очередной подготовительный этап процесса отделения Оператора ГТС (анбандлинг)".

В частности переданы Пролетарское ВУПЗГ (Харьковтрансгаз), Мринское ВУПЗГ (Киевтрансгаз), Богородчанское ВУПЗГ (Прикарпаттрансгаз), Дашавское, Опарское, Стрыйское ВУПЗГ и Угерское ВВРіСП (Львовтрансгаз).

Руководителем филиала "Оператор газохранилищ Украины" назначен Богдан Максимчук, его приоритетной задачей является полное разделение процессов по транспортировке и хранению газа с целью подготовки автономной работы этого подразделения после юридического отделения функции по транспортировке газа 1 января 2020 года.

В АО "Укртрансгаз" отметили, что также были перераспределены территории производственной деятельности филиалов УМГ "Львовтрансгаз", УМГ "Прикарпаттрансгаз" и УМГ "Черкассытрансгаз".

"Таким образом сформированы 4 филиала, которые отвечают исключительно за транспортировку природного газа и до 01.06.2019 года будут интегрированы в филиал "Оператор ГТС", который, в свою очередь, будет юридически отделен от АО "Укртрансгаз" 01.1.2020 года", - говорится в сообщении.

Филиал "Оператор ГТС Украины" был создан 1 декабря 2017 года. Сейчас в аппарате управления Оператора ГТС работает 292 специалиста, которые обеспечивают операционную, финансовую, коммерческую и юридическую деятельность по предоставлению услуг транспортировки газа и балансировки, занимаются планированием и закупками, сотрудничают с операторами ГТС других стран.

Напомним, срок действия контракта на транзит российского ЕС от 2009 года истекает 1 января 2020 года. За это время "Нафтогаз Украины" рассчитывает завершить анбандлинг компании, передав газотранспортные активы новому независимому оператору ГТС - компании "Магистральные газопроводы Украины".

Как сообщало РБК-Украина, Европейская комиссия, посольство США в Киеве, представительство Всемирного банка в Украине, Европейское энергетическое сообщество и представительство ЕБРР в Украине обратились к премьер-министру Владимиру Гройсману, выразив обеспокоенность по поводу того, что НАК до сих пор не подготовлен к анбандлингу.