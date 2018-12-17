"Укртрансгаз" повідомив про черговий етап анбандлінгу

Ілюстративне фото (Нафтогаз)

Оператору газосховищ передали в управління інфраструктуру

"Укртрансгаз" перевів до новоствореної філії "Оператор газосховищ України" близько 2 тис. співробітників та передав виробничі підрозділи, що обслуговують підземні сховища газу на всій території України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укртрансгазу".

Як зазначили в прес-службі, до "Оператора газосховищ України" переведено персонал та передано необхідні активи, "тим самим завершено черговий підготовчий етап процесу відокремлення Оператора ГТС (анбандлінг)".

Зокрема передані Пролетарське ВУПЗГ (Харківтрансгаз), Мринське ВУПЗГ (Київтрансгаз), Богородчанське ВУПЗГ (Прикарпаттрансгаз), Дашавське, Опарське, Стрийське ВУПЗГ та Угерське ВВРіСП (Львівтрансгаз).

Керівником філії "Оператор газосховищ України" призначено Богдана Максимчука, його пріоритетним завданням є повне розділення процесів з транспортування та зберігання газу з метою підготовки автономної роботи цього підрозділу після юридичного відокремлення функції з транспортування газу 1 січня 2020 року.

В АТ "Укртрансгаз" зазначили, що також було перерозподілено території виробничої діяльності філій УМГ "Львівтрансгаз", УМГ "Прикарпаттрансгаз" та УМГ "Черкаситрансгаз".

"Таким чином сформовано 4 філії, які відповідають виключно за транспортування природнього газу та до 01.06.2019 року будуть інтегровані до філії "Оператор ГТС", яка, в свою чергу, буде юридично відокремлена від АТ "Укртрансгаз" 01.1.2020 року", - йдеться в повідомленні.

Філію "Оператор ГТС України" було створено 1 грудня 2017 року. Наразі в апараті управління Оператора ГТС працює 292 фахівці, які забезпечують операційну, фінансову, комерційну і юридичну діяльність щодо надання послуг транспортування газу та балансування, займаються плануванням та закупівлями, співпрацюють з операторами ГТС інших країн.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського ЄС від 2009 року закінчується 1 січня 2020 року. За цей час "Нафтогаз України" розраховує завершити анбандлінг компанії, передавши газотранспортні активи новому незалежному оператору ГТС - компанії "Магістральні газопроводи України".

Як повідомляло РБК-Україна, Європейська комісія, посольство США в Києві, представництво Світового банку в Україні, Європейське енергетичне співтовариство та представництво ЄБРР в Україні звернулися до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, висловивши занепокоєння з приводу того, що НАК досі не підготовлений до анбандлінгу.