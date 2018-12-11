"Укртрансгаз" снизил базовую цену газа на ноябрь

Иллюстративное фото (УНИАН)

Базовая цена газа в ноябре упала на 6%

"Укртрансгаз" опубликовал базовую цену газа (БЦГ) на ноябрь 2018 год в размере 9 611,19 грн за 1000 куб. м (без НДС) и 11 533,4 грн с НДС. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В октябре базовая цена газа составляла 12 349,79 грн с НДС/

Как напомнили в компании, базовая цена на ноябрь применяется при расчете:

- финансового обеспечения с 16 декабря по 15 января 2018 года;

- стоимости услуг балансировки по ноябрь 2018 года;

- дополнительной платы за несоблюдение параметров качества природного газа за ноябрь 2018 года.

Как сообщало РБК-Украина, НАК "Нафтогаз Украины" оставила на прежнем уровне цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 года.

Напомним, что в сентябре НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ в октябре на 9,4-9,7% к 13 438,8 - 14 586,0 грн/тыс. куб. м (с НДС).