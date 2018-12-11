"Укртрансгаз" знизив базову ціну газу на листопад

Ілюстративне фото (УНІАН)

Базова ціна газу в листопаді впала на 6%

"Укртрансгаз" опублікував базову ціну газу (БЦГ) на листопад 2018 рік в розмірі 9 611,19 грн без за 1000 куб. м (без ПДВ) і 11 533,4 грн з ПДВ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У жовтні базова ціна газу складала 12 349,79 грн з ПДВ/

Як нагадали в компанії, базова ціна на листопад застосовується при розрахунку:

- фінансового забезпечення з 16 грудня по 15 січня 2018 року;

- вартості послуг балансування за листопад 2018 року;

- додаткової плати за недотримання параметрів якості природного газу за листопад 2018 року.

Як повідомляло РБК-Україна, НАК "Нафтогаз України" залишила на колишньому рівні ціну на газ для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання на листопад 2018 року.

Нагадаємо, що у вересні НАК "Нафтогаз України" підвищила ціну на газ у жовтні на 9,4-9,7% до 13 438,8 - 14 586,0 грн/тис. куб. м (з ПДВ).