"Нафтогаз" оставил цену газа для промышленности в ноябре на уровне октября

Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Газовый монополист уже повысил цену газа на октябрь и не будет ее менять в ноябре

НАК "Нафтогаз Украины" оставила на прежнем уровне цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, в ноябре "Нафтогаз" предлагает газ по цене 13 438,8 - 14 586,0 грн/тыс. куб. м (с НДС). Предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, что в сентябре НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ в октябре на 9,4-9,7% до 13 438,8 - 14 586,0 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Отметим, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Как сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, рентабельность "Нафтогаза" при продаже газа населению по новой цене составляет 4,5%.