ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

"Нафтогаз" оставил цену газа для промышленности в ноябре на уровне октября

Новости » Энергетика    23.10.2018 - 13:04
Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)
Фото: НАК "Нафтогаз Украины" (РБК-Украина)

Газовый монополист уже повысил цену газа на октябрь и не будет ее менять в ноябре

НАК "Нафтогаз Украины" оставила на прежнем уровне цену на газ для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования на ноябрь 2018 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Согласно сообщению, в ноябре "Нафтогаз" предлагает газ по цене 13 438,8 - 14 586,0 грн/тыс. куб. м (с НДС). Предложенные цены на природный газ дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Напомним, что в сентябре НАК "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ в октябре на 9,4-9,7% до 13 438,8 - 14 586,0 грн/тыс. куб. м (с НДС).

Отметим, что 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября вырастут на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 грн за куб. метр. До ноября действуют специальные обязательства НАК "Нафтогаза" по текущей цене.

Как сообщил председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев, рентабельность "Нафтогаза" при продаже газа населению по новой цене составляет 4,5%.

Германия решила покупать газ в США, - WSJ Кабмину придется минимум дважды повышать тарифы на газ в 2019, - источники
Новости Украины газНафтогаз УкраиныЦена на газ Курс доллара Томос об автокефалии УПЦ Петр Порошенко
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь