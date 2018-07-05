"Укртрансгаз" приписывает "Львовгазу" долг в размере 194,5 млн гривен

"Львовгаз" будет доказывать неправомерность действий "Укртрансгаза" в судебном порядке

"Укртрансгаз" пытается через суд взыскать с ПАО "Львовгаз" 194,5 млн гривен за газ, который потребили предприятия тепловой энергетики Львовской области. Это якобы задолженность газораспределительного предприятия за услуги балансировки. "Львовгаз" будет доказывать неправомерность действий "Укртрансгаза" в судебном порядке, сообщает пресс-служба

Оператор ГТС в судебном порядке пытается взыскать с ПАО "Львовгаз" стоимость газа, который был поставленный и потребленный предприятиями тепловой энергетики в течение прошлых отопительных периодов 2016-2017 гг. "Укртрансгаз" искусственно завышает стоимость газа для ТКЭ, выдавая его как газ закупленный для услуг балансировки – 61,7 млн гривен, а также пени и штрафы - 132,8 млн гривен.

НАК "Нафтогаз Украины" систематически отказывает тепловикам в подписании актов приема-передачи газа по социальной цене. Отсутствие актов приема-передачи является формальным основанием для признания потребления природного газа с нарушением требований действующего законодательства. После чего "Укртрансгаз" безосновательно относит объемы потребления производителей тепла небалансом ПАО "Львовгаз".

"Урегулирование "небалансов" должно принести НАК "Нафтогаз Украины", "Укртрансгазу" и "Укргаздобыче" в два раза выше доход, чем поставки газа по утвержденной правительством модели. Авторы искусственных "небалансов" рассчитывают на то, что газораспределительные предприятия переведут эти долги на производителей тепла. Все это может привести к банкротству десятков, а то и сотен коммунальных предприятий", - отмечает председатель правления ПАО "Львовгаз" Юрий Войсович.

По поручению правительства, именно НАК "Нафтогаз Украины" является единственным поставщиком газа для ТКЭ. ПАО "Львовгаз" предоставляет только услуги по распределению природного газа этим потребителям. Но сегодня оператор ГТС не предоставил "Львовгазу" информацию, кто был поставщиком этого газа.