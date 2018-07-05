"Укртрансгаз" приписує "Львівгазу" борг в розмірі 194,5 млн гривень

"Львівгаз" буде доводити неправомірність дій "Укртрансгазу" в судовому порядку

"Укртрансгаз" намагається через суд стягнути з ПАТ "Львівгаз" 194,5 млн гривень за газ, котрий спожили підприємства теплової енергетики Львівської області. Це начебто заборгованість газорозподільного підприємства за послуги балансування. "Львівгаз" буде доводити неправомірність дій "Укртрансгазу" в судовому порядку, повідомляє прес-служба

Оператор ГТС в судовому порядку намагається стягнути з ПАТ "Львівгаз" вартість газу, який був поставлений і спожитий підприємствами теплової енергетики впродовж минулих опалювальних періодів 2016-2017 рр. "Укртрансгаз" штучно завищує вартість газу для ТКЕ, видаючи його як газ закуплений для послуг балансування – 61,7 млн гривень, а також пені та штрафи - 132,8 млн гривень.

НАК "Нафтогаз України" систематично відмовляє тепловикам у підписанні актів прийняття-передачі газу по соціальній ціні. Відсутність актів приймання-передачі є формальною підставою для визнання споживання природного газу з порушенням вимог чинного законодавства. Після чого "Укртрансгаз" безпідставно відносить обсяги споживання виробників тепла небалансом ПАТ "Львівгаз".

"Врегулювання "небалансів" має принести НАК "Нафтогаз України", "Укртрансгазу" та "Укргазвидобуванню" вдвічі вищий дохід, ніж поставки газу по затвердженій урядом моделі. Автори штучних "небалансів" розраховують на те, що газорозподільні підприємства переведуть ці борги на виробників тепла. Все це може призвести до банкрутства десятків, а то й сотень комунальних підприємств", - зазначає голова правління ПАТ "Львівгаз" Юрій Войсович.

За дорученням уряду, саме НАК "Нафтогаз України" є єдиним постачальником газу для ТКЕ. ПАТ "Львівгаз" надає тільки послуги з розподілу природного газу цим споживачам. Але до сьогодні оператор ГТС не надав "Львівгазу" інформацію, хто був постачальником цього газу.