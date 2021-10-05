В "Укртрансбезпеке" стартует перезагрузка: набирают новые кадры и автоматизируют сервисы

Государственную службу безопасности на транспорте реформируют с помощью международных партнеров. Основными изменениями станет кадровая перезагрузка и максимальная автоматизация всех государственных сервисов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства инфраструктуры Украины.

"Работа "Укртрансбезпеки" в последние годы - свидетельство того, как довольно быстро из-за кадрового голода, нехватки финансирования и политической воли может уничтожаться изнутри один из ключевых государственных институтов в сфере перевозок. Негатив на рынке накапливался годами - мы понимаем, что только системные изменения смогут изменить это отношение", - отметил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В реформировании "Укртрансбезпеки" будут опираться на международный опыт. Первым шагом станет набор новой команды и расширение штата инспекторов, ведь сейчас 176 инспекторов вынуждены отвечать за 5 тыс. единиц городского электротранспорта, 75,5 тыс. единиц пассажирского и 72,5 тыс. грузового транспорта, 211 пунктов габаритно-весового контроля, 45 тыс. лицензиатов на перевозку (пассажиры, опасный груз).

"Мы прилагаем все усилия, чтобы сформировать для новых инспекторов максимально комфортные условия. В частности, и в вопросе заработной платы, которая будет не ниже 15 тыс. грн. Новые инспекторы появятся на украинских дорогах уже летом 2022 года", - сообщил Найем.

Не менее важным является процесс цифровизации, чтобы минимизировать человеческий фактор и убрать коррупционные риски. В конце лета был запущен новый кабинет перевозчика ШЛЯХ, в котором уже реализована система заказа и учета разрешений на международные грузоперевозки.

Кроме того, планируется автоматизировать системы онлайн-распределения ЕКМТ и контроля за движением и исполнением постановлений (E-Decision), усовершенствовать Систему и центр обработки данных ГВК (Weigh Control System, WiM), создать электронный Госреестр сертификатов соответствия транспортных средств и т.д.