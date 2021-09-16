Мининфраструктуры запускает кардинальные изменения в "Укртрансбезпеке", - эксперт

Министерство инфраструктуры Украины во главе с Александром Кубраковым запускает ряд кардинальных изменений в работе Государственной службы безопасности на транспорте ("Укртрансбезпеки").

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Института публичной политики и консалтинга Сергея Быкова.

Он отметил, что за последние два года украинские дороги в ходе программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" увидели столько ремонтов, сколько не видели за все годы независимости.

"Но, наверное, у многих, как и у меня самого, кровь из глаз, когда по свежему хорошему асфальту ползет перегруженная фура. Владельцу фуры при этом плевать, что из-за перегруза на новой трассе образуются выбоины, колейность, асфальт плывет или трещит. И вот, наконец, на арену выходит Государственная служба безопасности на транспорте", - пишет Быков.

По его информации, контроль за реорганизацию ГСБТ возложен на заместителя министра инфраструктуры Мустафу Найема.

Уже уволен бывший глава Укртрансбезпеки Егор Прокопчук и его зам. Кадровые изменения охватят всю структуру службы. Ожидается, что конкурсы на новых инспекторов будут проведены по модели, хорошо известной по патрульным в Нацполиции, но с учетом тех недостатков, которые она имела.

Одно из важнейших изменений в работе Укртрансбезпеки будет связано с введением автоматического габаритно-весового контроля. Парламент уже принял закон по автоматическим штрафам за перегруженные транспортные средства.

"Теперь данные с площадок "Взвешивание-в-движении" (WIM-комплексов), установленных на отремонтированных дорогах, станут основанием для штрафов. Нормы вступят в силу уже с 1 октября. Максимальный штраф за нарушение - 51 тыс. грн", - напомнил Быков.

Также начал работу е-сервис "Шлях", которым воспользовались 5 тыс. перевозчиков, оформляя сервисы от ГСБТ в электронном виде. Отменена практика распределения разрешений на международные перевозки в ручном режиме. Их также планируют полностью автоматизировать в системе "Шлях".

"Таким образом, "Большая стройка" Зеленского запустила целый ряд изменений на дорогах - потому что данная президентская программа не только об асфальте. Дороги - как прозрачная витрина нашей страны. Через нее очень хорошо видно, есть ли в этом доме порядок и соблюдают ли люди в нем законы", - подытожил эксперт.