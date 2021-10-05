В "Укртрансбезпеці" стартує перезавантаження: набирають нові кадри і автоматизують сервіси

Державну службу безпеки на транспорті реформують за допомогою міжнародних партнерів. Основними змінами стане кадрове перезавантаження і максимальна автоматизація всіх державних сервісів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.

"Робота "Укртрансбезпеки" в останні роки - свідчення того, як доволі швидко через кадровий голод, брак фінансування та політичної волі може знищуватися зсередини одна із ключових державних інституцій у сфері перевезень. Негатив на ринку накопичувався роками - ми розуміємо, що лише системні зміни зможуть змінити це ставлення", - наголосив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

У реформуванні "Укртрансбезпеки" спиратимуться на міжнародний досвід. Першим кроком стане набір нової команди і розширення штату інспекторів, адже наразі 176 інспекторів змушені відповідати за 5 тис. одиниць міського електротранспорту, 75,5 тис. одиниць пасажирського і 72,5 тис. вантажного транспорту, 211 пунктів габаритно-вагового контролю, 45 тис. ліцензіатів на перевезення (пасажири, небезпечний вантаж).

"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сформувати для нових інспекторів максимально комфортні умови. Зокрема, і в питанні заробітної плати, яка буде не нижче 15 тис. грн. Нові інспектори з’являться на українських дорогах вже влітку 2022 року", - повідомив Найєм.

Не менш важливим є процес цифровізації, аби мінімізувати людський фактор і прибрати корупційні ризики. Наприкінці літа було запущено новий кабінет перевізника ШЛЯХ, у якому вже реалізовано систему замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення.

Крім того, планують автоматизувати системи онлайн розподілу ЄКМТ і контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision), вдосконалити Систему та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM), створити електронний Держреєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів тощо.