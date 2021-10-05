В "Укртрансбезпеці" стартує перезавантаження: набирають нові кадри і автоматизують сервіси
Державну службу безпеки на транспорті реформують за допомогою міжнародних партнерів. Основними змінами стане кадрове перезавантаження і максимальна автоматизація всіх державних сервісів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури України.
"Робота "Укртрансбезпеки" в останні роки - свідчення того, як доволі швидко через кадровий голод, брак фінансування та політичної волі може знищуватися зсередини одна із ключових державних інституцій у сфері перевезень. Негатив на ринку накопичувався роками - ми розуміємо, що лише системні зміни зможуть змінити це ставлення", - наголосив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.
У реформуванні "Укртрансбезпеки" спиратимуться на міжнародний досвід. Першим кроком стане набір нової команди і розширення штату інспекторів, адже наразі 176 інспекторів змушені відповідати за 5 тис. одиниць міського електротранспорту, 75,5 тис. одиниць пасажирського і 72,5 тис. вантажного транспорту, 211 пунктів габаритно-вагового контролю, 45 тис. ліцензіатів на перевезення (пасажири, небезпечний вантаж).
"Ми докладаємо всіх зусиль, щоб сформувати для нових інспекторів максимально комфортні умови. Зокрема, і в питанні заробітної плати, яка буде не нижче 15 тис. грн. Нові інспектори з’являться на українських дорогах вже влітку 2022 року", - повідомив Найєм.
Не менш важливим є процес цифровізації, аби мінімізувати людський фактор і прибрати корупційні ризики. Наприкінці літа було запущено новий кабінет перевізника ШЛЯХ, у якому вже реалізовано систему замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення.
Крім того, планують автоматизувати системи онлайн розподілу ЄКМТ і контролю за рухом та виконанням постанов (E-Decision), вдосконалити Систему та центр обробки даних ГВК (Weigh Control System, WiM), створити електронний Держреєстр сертифікатів відповідності транспортних засобів тощо.
Раніше повідомлялось, що за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" розвиватимуть туристичний і транзитний потенціал України. Крім ремонту доріг по країні, за 2021-2022 рр. відремонтують 600 км прикордонних доріг та відкриють нові пункти пропуску.