"Укртрансбезпека" пропонує заборонити переобладнані маршрутки

Заборону переобладнаних маршруток узгодять з Мінінфраструктури

В Україні можуть заборонити використовувати для перевезення пасажирів переобладнані мікроавтобуси. Про це повідомив в. о. голови Державної служби України з питань безпеки на транспорті ("Укртрансбезпека") В'ячеслав Дідковський, передає "112 Україна".

Зокрема, Дідковський підкреслив, що слід вивчити питання переобладнання мікроавтобусів на пасажирські маршрутки.

"В принципі будемо пропонувати відмовитися і заборонити використовувати переобладнаний транспорт з метою провезення пасажирів", - підкреслив він.

На його думку, дане рішення найближчим часом узгодять з Мінінфраструктури.

Нагадаємо, як раніше повідомляло РБК-Україна, під час рейдових перевірок 21 та 22 липня на дотримання вимог законодавства перевізниками було виявлено 326 порушень.