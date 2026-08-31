''Укртелеком'' запускает U Mobile: зачем компании еще один мобильный оператор

''Укртелеком'' анонсировал запуск U Mobile – нового виртуального мобильного оператора. На сайте уже можно предзаказать ''Симку'' или пакет ''Оптика+Симка'', а тарифы будут предусматривать до 60 ГБ мобильного интернета.

Зачем компании понадобился новый мобильный бренд и какие преимущества он может дать абонентам, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

''Укртелеком'' готовит запуск виртуального мобильного оператора U Mobile – уже можно оформить предзаказ тарифов.

U Mobile планирует объединить мобильную связь с фиксированным Интернетом в формате FMC.

Эксперт считает, что новый оператор будет прежде всего ориентироваться на действующих клиентов Укртелекома.

Массовой конкуренции с ''большой тройкой'' только за счет новой SIM-карты, по мнению эксперта, ожидать не стоит.

Компания сообщила о новом проекте в социальных сетях и обнародовала ссылку на сайт нового бренда.

На сайте U Mobile представлены два продукта – ''Симка'' и ''Оптика+Симка''. Пользователи могут оставить номер телефона и оформить предзаказ.

Накануне о подготовке к запуску U Mobile сообщило телекоммуникационное сообщество MZU – "Мобильная связь Украины". По предварительной информации новый оператор будет работать по модели MVNO (Mobile Virtual Network Operator, виртуальный оператор сотовой связи), а мобильные услуги планируют объединить с оптическим интернетом по технологии GPON в единые комплексные тарифы для частных абонентов.

Какими будут тарифы U Mobile

По данным MZU, линейка "Семерка" будет включать два варианта пакетов – с 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих случаях будет предусмотрено 500 минут для звонков по Украине и 15 SMS.

Отдельной особенностью станет принцип расчета. U Mobile планирует начислять абонентскую плату за полный календарный месяц – с 1-го до последнего числа. Три крупнейших мобильных оператора Украины используют период в четыре недели.

Зачем ''Укртелекому'' новый мобильный оператор

Как пояснил для РБК-Украина телеком-эксперт и консультант по цифровым технологиям Александр Глущенко, запуск U Mobile является способом удержать абонентов Укртелекома, которые пользуются фиксированным интернетом.

''Запуск U Mobile выглядит как запоздалая, но логическая попытка оградить собственную абонентскую базу от оттока – churn rate – и привязать клиента еще к одной якорной услуге'', – отметил эксперт.

По его словам, если пользователь будет получать домашний Интернет и мобильную связь в пределах одного пакета, ему будет сложнее изменить поставщика фиксированного Интернета. В то же время, для ''Укртелекома'' это может стать возможностью увеличить средний доход от абонента – ARPU.

"Цель здесь не столько заработать на каждой отдельной SIM-карте, сколько удержать домохозяйство в пределах собственной экосистемы", - пояснил Глущенко.

Почему не перезапустили ''ТриМоб''

В то же время эксперт обращает внимание на то, что ''Укртелеком'' уже имеет мобильный актив – ''ТриМоб''. Поэтому, по его мнению, решение создать отдельный бренд дискуссионно.

''В ''Укртелекоме'' уже был мобильный актив, лицензия, сформированная – пусть и небольшая – абонентская база и история работы на рынке. Поэтому возникает логичный вопрос: почему компания не производит перезапуск и модернизацию ''ТриМоба'', а создает новый бренд?'' – отметил эксперт.

По его мнению, одной из причин может быть устаревшее восприятие бренда ТриМоб, который ассоциируется с эпохой 3G. Создание U Mobile позволяет компании сформировать новое позиционирование и предложить современную линейку услуг.

Будет ли U Mobile конкурировать с ''большой тройкой''

Глущенко не ожидает, что новый оператор сможет существенно изменить расклад сил на украинском мобильном рынке.

''На давно сложившемся и перенасыщенном мобильном рынке U Mobile вряд ли сможет предложить что-то принципиально новое по сравнению с ''Киевстаром'', Vodafone или lifecell'', – сказал он.

Основной аудиторией U Mobile, по оценке эксперта, станут действующие клиенты Укртелекома. Среди потенциальных преимуществ он называет объединение мобильной связи и фиксированного Интернета, единый счет и возможность получать услуги от одного оператора.

В то же время, U Mobile будет зависеть от сети базового оператора, поскольку будет работать по модели MVNO.

''Поэтому его реальное конкурентное преимущество - не собственно мобильная связь, а цена пакета и привязка SIM-карты к уже имеющейся услуге фиксированного интернета ''Укртелекома''', – подчеркнул Глущенко.

Почему важен пакет ''Оптика+Семерка''

Эксперт отдельно отмечает перспективность объединения Интернет-GPON и мобильной связи.

''В условиях энергетического кризиса и блекаутов модель ''Оптика + Симка'' выглядит особенно привлекательной'', – отметил Глущенко.

По его словам, у GPON есть преимущество с точки зрения энергонезависимости: при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала домашний интернет может работать при отключениях электроэнергии.

При этом эксперт не ожидает массового перехода пользователей от "большой тройки" только ради новой SIM-карты.

Какую абонентскую базу может получить U Mobile

Глущенко называет U Mobile нишевым продуктом, основной задачей которого будет работа с действующей клиентской базой Укртелекома.

''U Mobile – это классический нишевый, комплементарный продукт. Его первоочередная задача – обслуживать текущую клиентскую базу ''Укртелекома'''', – сказал эксперт.

По его оценке, привлечение до 100 тысяч активных абонентов в течение двух-трех лет стало бы для такого MVNO значительным результатом.

"Если за 2-3 года проект привлечет от до 100 тысяч активных абонентов, для украинской модели MVNO это будет колоссальным успехом", – отметил Глущенко.

По данным НКЭК, регулятор в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг, за первый квартал 2026 года ''ТриМоб'', учредителем которого является ''Укртелеком'', имел 60,7 тысяч абонентов мобильной связи.

У "Укртелекома" есть и другой опыт работы на мобильном рынке. В 2007–2011 годах компания оказывала услуги под брендом Utel, после чего продолжила это направление через ''ТриМоб''.

Сегодня "Укртелеком" имеет более 95 тысяч км оптической сети и продолжает модернизацию инфраструктуры. В январе-июне 2026 года компания увеличила общий доход на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 2,78 млрд. грн., а EBITDA выросла на 50% и превысила 810 млн. грн.