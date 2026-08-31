ua en ru
Пн, 31 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

''Укртелеком'' запускает U Mobile: зачем компании еще один мобильный оператор

18:05 31.08.2026 Пн
5 мин
Будет ли новый оператор конкурировать с ''большой тройкой'' и почему не перезапустили ''ТриМоб''
aimg Анастасия Мацепа
''Укртелеком'' запускает U Mobile: зачем компании еще один мобильный оператор Фото: ''Укртелеком'' анонсировал запуск виртуального мобильного оператора U Mobile ()
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

''Укртелеком'' анонсировал запуск U Mobile – нового виртуального мобильного оператора. На сайте уже можно предзаказать ''Симку'' или пакет ''Оптика+Симка'', а тарифы будут предусматривать до 60 ГБ мобильного интернета.

Зачем компании понадобился новый мобильный бренд и какие преимущества он может дать абонентам, – читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • ''Укртелеком'' готовит запуск виртуального мобильного оператора U Mobile – уже можно оформить предзаказ тарифов.
  • U Mobile планирует объединить мобильную связь с фиксированным Интернетом в формате FMC.
  • Эксперт считает, что новый оператор будет прежде всего ориентироваться на действующих клиентов Укртелекома.
  • Массовой конкуренции с ''большой тройкой'' только за счет новой SIM-карты, по мнению эксперта, ожидать не стоит.

Компания сообщила о новом проекте в социальных сетях и обнародовала ссылку на сайт нового бренда.

На сайте U Mobile представлены два продукта – ''Симка'' и ''Оптика+Симка''. Пользователи могут оставить номер телефона и оформить предзаказ.

Накануне о подготовке к запуску U Mobile сообщило телекоммуникационное сообщество MZU – "Мобильная связь Украины". По предварительной информации новый оператор будет работать по модели MVNO (Mobile Virtual Network Operator, виртуальный оператор сотовой связи), а мобильные услуги планируют объединить с оптическим интернетом по технологии GPON в единые комплексные тарифы для частных абонентов.

Какими будут тарифы U Mobile

По данным MZU, линейка "Семерка" будет включать два варианта пакетов – с 15 ГБ или 60 ГБ мобильного интернета. В обоих случаях будет предусмотрено 500 минут для звонков по Украине и 15 SMS.

Отдельной особенностью станет принцип расчета. U Mobile планирует начислять абонентскую плату за полный календарный месяц – с 1-го до последнего числа. Три крупнейших мобильных оператора Украины используют период в четыре недели.

Зачем ''Укртелекому'' новый мобильный оператор

Как пояснил для РБК-Украина телеком-эксперт и консультант по цифровым технологиям Александр Глущенко, запуск U Mobile является способом удержать абонентов Укртелекома, которые пользуются фиксированным интернетом.

''Запуск U Mobile выглядит как запоздалая, но логическая попытка оградить собственную абонентскую базу от оттока – churn rate – и привязать клиента еще к одной якорной услуге'', – отметил эксперт.

По его словам, если пользователь будет получать домашний Интернет и мобильную связь в пределах одного пакета, ему будет сложнее изменить поставщика фиксированного Интернета. В то же время, для ''Укртелекома'' это может стать возможностью увеличить средний доход от абонента – ARPU.

"Цель здесь не столько заработать на каждой отдельной SIM-карте, сколько удержать домохозяйство в пределах собственной экосистемы", - пояснил Глущенко.

Почему не перезапустили ''ТриМоб''

В то же время эксперт обращает внимание на то, что ''Укртелеком'' уже имеет мобильный актив – ''ТриМоб''. Поэтому, по его мнению, решение создать отдельный бренд дискуссионно.

''В ''Укртелекоме'' уже был мобильный актив, лицензия, сформированная – пусть и небольшая – абонентская база и история работы на рынке. Поэтому возникает логичный вопрос: почему компания не производит перезапуск и модернизацию ''ТриМоба'', а создает новый бренд?'' – отметил эксперт.

По его мнению, одной из причин может быть устаревшее восприятие бренда ТриМоб, который ассоциируется с эпохой 3G. Создание U Mobile позволяет компании сформировать новое позиционирование и предложить современную линейку услуг.

Будет ли U Mobile конкурировать с ''большой тройкой''

Глущенко не ожидает, что новый оператор сможет существенно изменить расклад сил на украинском мобильном рынке.

''На давно сложившемся и перенасыщенном мобильном рынке U Mobile вряд ли сможет предложить что-то принципиально новое по сравнению с ''Киевстаром'', Vodafone или lifecell'', – сказал он.

Основной аудиторией U Mobile, по оценке эксперта, станут действующие клиенты Укртелекома. Среди потенциальных преимуществ он называет объединение мобильной связи и фиксированного Интернета, единый счет и возможность получать услуги от одного оператора.

В то же время, U Mobile будет зависеть от сети базового оператора, поскольку будет работать по модели MVNO.

''Поэтому его реальное конкурентное преимущество - не собственно мобильная связь, а цена пакета и привязка SIM-карты к уже имеющейся услуге фиксированного интернета ''Укртелекома''', – подчеркнул Глущенко.

Почему важен пакет ''Оптика+Семерка''

Эксперт отдельно отмечает перспективность объединения Интернет-GPON и мобильной связи.

''В условиях энергетического кризиса и блекаутов модель ''Оптика + Симка'' выглядит особенно привлекательной'', – отметил Глущенко.

По его словам, у GPON есть преимущество с точки зрения энергонезависимости: при наличии резервного питания для роутера и оптического терминала домашний интернет может работать при отключениях электроэнергии.

При этом эксперт не ожидает массового перехода пользователей от "большой тройки" только ради новой SIM-карты.

Какую абонентскую базу может получить U Mobile

Глущенко называет U Mobile нишевым продуктом, основной задачей которого будет работа с действующей клиентской базой Укртелекома.

''U Mobile – это классический нишевый, комплементарный продукт. Его первоочередная задача – обслуживать текущую клиентскую базу ''Укртелекома'''', – сказал эксперт.

По его оценке, привлечение до 100 тысяч активных абонентов в течение двух-трех лет стало бы для такого MVNO значительным результатом.

"Если за 2-3 года проект привлечет от до 100 тысяч активных абонентов, для украинской модели MVNO это будет колоссальным успехом", – отметил Глущенко.

По данным НКЭК, регулятор в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и почтовых услуг, за первый квартал 2026 года ''ТриМоб'', учредителем которого является ''Укртелеком'', имел 60,7 тысяч абонентов мобильной связи.

У "Укртелекома" есть и другой опыт работы на мобильном рынке. В 2007–2011 годах компания оказывала услуги под брендом Utel, после чего продолжила это направление через ''ТриМоб''.

Сегодня "Укртелеком" имеет более 95 тысяч км оптической сети и продолжает модернизацию инфраструктуры. В январе-июне 2026 года компания увеличила общий доход на 12,6% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года – до 2,78 млрд. грн., а EBITDA выросла на 50% и превысила 810 млн. грн.

Читайте также: Тысячи абонентов ушли: один из мобильных операторов потерял рекордное количество клиентов
Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укртелеком Тримоб
Новости
В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко
В Киеве пересмотрят порядок движения по мостам в условиях постоянных тревог, - Кличко
Аналитика
Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Бензиновый кризис в России. Сможет ли импорт топлива спасти агрессора?