ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков

Новости » Общество     02.05.2020 - 16:16
"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков
Иллюстративное фото (freepik)

Истекли сроки соглашения

Государственное предприятие "Укрспирт" прекратило производить сырье для антисептиков, поскольку истек срок договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Как сообщается, "Укрспирт" поставил украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков.

"С 2 апреля 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков. По состоянию на 30 апреля мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Из этого сырья компании изготавливают антисептики, которые потом попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у "Укрспирта" закупал сырье 41 украинский производитель антисептиков.

Напомним, ранее сообщалось, что киберполиция разоблачила мошенников, обманувших людей на 3,5 млн гривен. Мошенники "продавали" в интернете антисептики и другие средства противоэпидемической защиты.

Также РБК-Украина писало, что в Сумах СБУ разоблачила незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика. Он производился кустарным методом из сырья сомнительного качества и неизвестного происхождения.

План поступлений акцизного налога со спирта уже перевыполнен в 5,7 раза, - ГНС Украина остановила экспорт спирта из-за коронавируса
Новости Украины Укрспирт
News
On Top