"Укрспирт" прекратил производить сырье для антисептиков

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Истекли сроки соглашения

Государственное предприятие "Укрспирт" прекратило производить сырье для антисептиков, поскольку истек срок договора. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрспирта".

Как сообщается, "Укрспирт" поставил украинским производителям 4 млн литров сырья для антисептиков.

"С 2 апреля 12 заводов "Укрспирта" производили сырье для антисептиков. По состоянию на 30 апреля мы поставили 4 миллиона литров дезинфицирующего средства украинским производителям. Из этого сырья компании изготавливают антисептики, которые потом попадают на полки магазинов и аптек по всей стране. Сегодня последний день работы "Укрспирта" в этом направлении, в соответствии с законодательством", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что у "Укрспирта" закупал сырье 41 украинский производитель антисептиков.

Напомним, ранее сообщалось, что киберполиция разоблачила мошенников, обманувших людей на 3,5 млн гривен. Мошенники "продавали" в интернете антисептики и другие средства противоэпидемической защиты.

Также РБК-Украина писало, что в Сумах СБУ разоблачила незаконное изготовление и продажу медицинским учреждениям региона фальсифицированного антисептика. Он производился кустарным методом из сырья сомнительного качества и неизвестного происхождения.