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"Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків

Новини » Суспільство     02.05.2020 - 16:16
"Укрспирт" припинив виробляти сировину для антисептиків
Ілюстративне фото (freepik)

Минули строки угоди

Державне підприємство "Укрспирт" припинило виробляти сировину для антисептиків, оскільки закінчився термін договору. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрспирта".

Як повідомляється, "Укрспирт" поставив українським виробникам 4 млн літрів сировини для антисептиків.

"З 2 квітня 12 заводів "Укрспирту" виробляли сировину для антисептиків. Станом на 30 квітня ми поставили 4 мільйони літрів дезінфікуючого засобу українським виробникам. З цієї сировини компанії виготовляють антисептики, які потім потрапляють на полиці магазинів і аптек по всій країні. Сьогодні останній день роботи "Укрспирту" в цьому напрямку, відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що у "Укрспирту" закуповував сировину 41 український виробник антисептиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кіберполіція викрила шахраїв, які обдурили людей на 3,5 млн гривень. Шахраї "продавали" в інтернеті антисептики та інші засоби протиепідемічного захисту.

Також РБК-Україна писало, що в Сумах СБУ викрила незаконне виготовлення і продаж медичним закладам регіону фальсифікованого антисептика. Він виготовлявся кустарним методом із сировини сумнівної якості та невідомого походження.

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