Для "Укрпошти" діє обмеження: як і коли потрібно використати "тисячу Зеленського"

Українці, які отримають грошову допомогу у розмірі 1000 гривень у рамках програми "Зимова єПідтримка" через "Укрпошту", повинні витратити гроші протягом кількох місяців.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на заяву заступниці міністра економіки Надії Бігун в ефірі телемарафону.

Заступниця міністра рекомендує не відкладати на потім отримані через "Укрпошту" гроші й використовувати їх одразу після отримання від поштаря.

Вона зазначила, що для отримувачів виплат через "Укрпошту" діє обмеження: кошти, які надаються населенню, необхідно використати до кінця зими, тобто до 28 лютого. Натомість для тих, хто отримує виплати на банківську картку, гроші будуть доступні до кінця 2025 року.

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З 4 грудня в Україні почали реалізовувати програму "Зимова єПідтримка". Зокрема, почали надавати виплати пенсіонерам віком від 60 років та людям з інвалідністю 1 і 2 груп. Їх автоматично доставлятиме "Укрпошта" для понад 2 мільйонів українців, які отримують соціальні виплати через її відділення.

Однак варто пам’ятати, що "Укрпошта" не віддаватиме гроші готівкою. Допомогу можна буде витратити на товари і послуги у відділеннях поштового оператора.

Кошти можна витратити на оплату комунальних послуг, придбання продуктів, ліків, побутової хімії, поповнення мобільного рахунку або передплату українських видань. Також є можливість спрямувати їх на благодійність. У відділеннях "Укрпошти" є перелік товарів, які можна придбати через поштового оператора.

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