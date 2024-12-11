Для "Укрпочты" действует ограничение: как и когда нужно использовать "тысячу Зеленского"
Украинцы, которые получат денежную помощь в размере 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка" через "Укрпочту", должны потратить деньги в течение нескольких месяцев.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Надежды Бигун в эфире телемарафона.
Она отметила, что для получателей выплат через "Укрпочту" действует ограничение: средства, предоставляемые населению, необходимо использовать до конца зимы, то есть до 28 февраля. Для тех, кто получает выплаты на банковскую карту, деньги будут доступны до конца 2025 года.
Замминистра рекомендует не откладывать на потом полученные через "Укрпочту" деньги и использовать их сразу после получения от почтальона.
Как получить и потратить "тысячу Зеленского" через "Укрпочту"
С 4 декабря в Украине начали реализовывать программу "Зимняя еПоддержка". В частности, начали предоставлять выплаты пенсионерам от 60 лет и людям с инвалидностью 1 и 2 групп. Их будет автоматически доставлять "Укрпочта" для более 2 миллионов украинцев, получающих социальные выплаты через ее отделение.
Однако стоит помнить, что "Укрпочта" не будет отдавать деньги наличными. Помощь можно будет потратить на товары и услуги в отделениях почтового оператора.
Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, лекарств, бытовой химии, пополнение мобильного счета или подписку украинских изданий. Также есть возможность направить их на благотворительность. В отделениях "Укрпочты" есть список товаров, которые можно приобрести через почтового оператора.
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