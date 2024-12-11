Для "Укрпочты" действует ограничение: как и когда нужно использовать "тысячу Зеленского"

Украинцы, которые получат денежную помощь в размере 1000 гривен в рамках программы "Зимняя еПоддержка" через "Укрпочту", должны потратить деньги в течение нескольких месяцев.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра экономики Надежды Бигун в эфире телемарафона.

Замминистра рекомендует не откладывать на потом полученные через "Укрпочту" деньги и использовать их сразу после получения от почтальона.

Она отметила, что для получателей выплат через "Укрпочту" действует ограничение: средства, предоставляемые населению, необходимо использовать до конца зимы, то есть до 28 февраля. Для тех, кто получает выплаты на банковскую карту, деньги будут доступны до конца 2025 года.

Как получить и потратить "тысячу Зеленского" через "Укрпочту"

С 4 декабря в Украине начали реализовывать программу "Зимняя еПоддержка". В частности, начали предоставлять выплаты пенсионерам от 60 лет и людям с инвалидностью 1 и 2 групп. Их будет автоматически доставлять "Укрпочта" для более 2 миллионов украинцев, получающих социальные выплаты через ее отделение.

Однако стоит помнить, что "Укрпочта" не будет отдавать деньги наличными. Помощь можно будет потратить на товары и услуги в отделениях почтового оператора.

Средства можно потратить на оплату коммунальных услуг, приобретение продуктов, лекарств, бытовой химии, пополнение мобильного счета или подписку украинских изданий. Также есть возможность направить их на благотворительность. В отделениях "Укрпочты" есть список товаров, которые можно приобрести через почтового оператора.

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