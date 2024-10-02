"Укрпошта" зробила важливу заяву щодо тарифів

Рішення "Укрпошти" щодо тарифів

Гендиректор "Укрпошти" визнав, що розуміє "рішення компаній, які, під впливом зростання витрат, ухвалили рішення про збільшення тарифів".

"Ми також розглядали це питання. Але, враховуючи потенційно важку зиму та збільшення податків на фінансування армії, прийняли рішення підтримати український бізнес, споживачів та військових, утримуючи доступні тарифи, як і всередині країни, так і для відправки за кордон, для наших експортерів", - розповів він.

Які нововведення планує "Укрпошта"

Смілянський висловив сподівання, що бізнеси підтримають "Укрпошту" шляхом "збільшення обсягів".

"Це буде найкраща взаємна підтримка... Але ми розуміємо, що бізнес та клієнти вимагають не лише доступних тарифів, але і якісної доставки. Тому "Укрпошта" також робить все, щоб пришвидшити терміни доставки та її якість", - зауважив посадовець.

Він уточнив, що впродовж жовтня компанія повністю перейде на автоматизоване сортування посилок, що має зменшити терміни доставки.

"Ми також плануємо запустити новий, зручний мобільний додаток та інші приємні для клієнтів нововведення. Слідкуйте за новинами та працюйте з нами", - підсумував Смілянський.

Допис Ігоря Смілянського (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)