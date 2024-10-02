"Укрпочта" сделала важное заявление насчет тарифов

Решение "Укрпочты" насчет тарифов

Гендиректор "Укрпочты" признал, что понимает "решения компаний, которые под влиянием роста расходов приняли решение об увеличении тарифов".

"Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров", - рассказал он.

Какие нововведения планирует "Укрпочта"

Смелянский выразил надежду, что бизнесы поддержат "Укрпочту" путем "увеличения объемов".

"Это будет лучшая взаимная поддержка... Но мы понимаем, что бизнес и клиенты требуют не только доступных тарифов, но и качественной доставки. Поэтому "Укрпочта" также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество", - отметил чиновник.

Он уточнил, что в течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки.

"Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения. Следите за новостями и работайте с нами", - подытожил Смелянский.

Пост Игоря Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)