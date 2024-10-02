"Укрпочта" сделала важное заявление насчет тарифов

Генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смелянский сообщил о сохранении тарифов на доставку - как минимум до конца 2024 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Смелянского в Facebook.
Гендиректор "Укрпочты" признал, что понимает "решения компаний, которые под влиянием роста расходов приняли решение об увеличении тарифов".
"Мы также рассматривали этот вопрос. Но, учитывая потенциально тяжелую зиму и увеличение налогов на финансирование армии, приняли решение поддержать украинский бизнес, потребителей и военных, удерживая доступные тарифы, как внутри страны, так и для отправки за границу, для наших экспортеров", - рассказал он.
Смелянский выразил надежду, что бизнесы поддержат "Укрпочту" путем "увеличения объемов".
"Это будет лучшая взаимная поддержка... Но мы понимаем, что бизнес и клиенты требуют не только доступных тарифов, но и качественной доставки. Поэтому "Укрпочта" также делает все, чтобы ускорить сроки доставки и ее качество", - отметил чиновник.
Он уточнил, что в течение октября компания полностью перейдет на автоматизированную сортировку посылок, что должно уменьшить сроки доставки.
"Мы также планируем запустить новое, удобное мобильное приложение и другие приятные для клиентов нововведения. Следите за новостями и работайте с нами", - подытожил Смелянский.
Пост Игоря Смелянского (скриншот: facebook.com/ukrposhtaceo)
Напомним, ранее мы рассказывали, что с 30 августа "Укрпочта" прекратила принимать для пересылки отправления с переводом наложенных платежей наличными, если отправителями являются физические лица-предприниматели (ФЛП).
Согласно изменениям, которые НБУ внес в Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине, переводы наложенных платежей могут быть выплачены только на карту или текущий счет ФЛП.
Позже сообщалось, что с 1 октября 2024 года национальный оператор почтовой связи изменяет стоимость знаков почтовой оплаты - марок, маркированных конвертов и карточек.
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