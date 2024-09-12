В Україні змінили правила пересилання продуктів поштою: що заборонено

Кабінет міністрів України вніс зміни до переліку вкладень, заборонених до пересилання у поштових відправленнях, і порядку вилучення вкладень, заборонених до пересилання. Основні зміни стосуються харчових продуктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на постанову уряду від 10 вересня 2024 р. № 1045 .

Згідно з постановою, у внутрішніх поштових відправленнях забороняється пересилати:

харчові продукти, якщо на планову дату доставки відповідного поштового відправлення одержувачу закінчується встановлений строк придатності таких харчових продуктів.

Дотепер діяла норма, за якою не можна було пересилати харчові продукти, строк придатності яких не перевищує 10 днів.

Крім того, Кабмін уточнив норми що інших заборон. Зокрема, не можна пересилати: