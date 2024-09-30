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"Укрпошта" змінює тарифи з 1 жовтня: на які послуги зросте ціна

Понеділок 30 вересня 2024 10:24
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"Укрпошта" змінює тарифи з 1 жовтня: на які послуги зросте ціна Вартість знаків поштової оплати зміниться з 1 жовтня (фото: facebook.com/ukrposhta)
Автор: Ірина Костенко

З 1 жовтня 2024 року національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрпошта".

Вартість знаків поштової оплати

Нещодавно "Укрпошта" повідомила користувачів послуг поштового зв'язку та філателістів про новий порядок продажу знаків поштової оплати.

"З 1 жовтня 2024 року, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%", - уточнили у прес-службі оператора.

У компанії розповіли також про види продукції та відповідність літерного номіналу поштової марки тарифу на послуги поштового зв'язку/грошовому еквіваленту:

  • U - пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів - 18,00 грн
  • F, M - пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) - 36,00 грн
  • A, G - пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав - 1,00$ США без ПДВ (за курсом Національного банку України +20% ПДВ)
  • N, W - пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав - 1,50$ США без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ)
  • P - доплатна марка - 5,00$ США (за курсом НБУ +20% ПДВ)

При цьому вартість конвертів різних форматів із маркою є такою:

  • маркований конверт форматів C6, DL з маркою U, V - 21,60 грн
  • маркований конверт форматів C6, DL з маркою F - 39,60 грн
  • маркований конверт формату C5 з маркою М - 40,80 грн

Оплата за посилки

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що з 30 серпня "Укрпошта" припинила приймати для пересилання відправлення з переказом післяплати готівкою, якщо відправниками є фізичні особи-підприємці (ФОП).

Згідно зі змінами, які НБУ вніс до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, перекази післяплати можуть бути виплачені лише на картку або поточний рахунок ФОП.

Читайте також, як в Україні змінили правила пересилання продуктів поштою.

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