"Укрпошта" змінює тарифи з 1 жовтня: на які послуги зросте ціна

З 1 жовтня 2024 року національний оператор поштового зв'язку - "Укрпошта" - змінює вартість знаків поштової оплати (поштових марок, маркованих конвертів і карток).

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу АТ "Укрпошта".

Вартість знаків поштової оплати

Нещодавно "Укрпошта" повідомила користувачів послуг поштового зв'язку та філателістів про новий порядок продажу знаків поштової оплати.

"З 1 жовтня 2024 року, відповідно до змін Податкового кодексу України, знаки поштової оплати (поштові марки, марковані конверти та картки) продаватимуться з урахуванням податку на додану вартість (ПДВ) за ставкою 20%", - уточнили у прес-службі оператора.

У компанії розповіли також про види продукції та відповідність літерного номіналу поштової марки тарифу на послуги поштового зв'язку/грошовому еквіваленту:

U - пересилання внутрішнього простого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів - 18,00 грн

F, M - пересилання внутрішнього реєстрованого листа без оголошеної цінності масою до 50 грамів, простого листа без оголошеної цінності масою понад 50 грамів (до 250 грамів включно) - 36,00 грн

A, G - пересилання поштової картки масою до 20 грамів включно до іноземних держав - 1,00$ США без ПДВ (за курсом Національного банку України +20% ПДВ)

N, W - пересилання непріоритетного листа масою до 50 грамів включно до іноземних держав - 1,50$ США без ПДВ (за курсом НБУ +20% ПДВ)

P - доплатна марка - 5,00$ США (за курсом НБУ +20% ПДВ)

При цьому вартість конвертів різних форматів із маркою є такою: